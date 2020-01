Met motoren is het net als met kunst. Het is telkens weer verbazend te zien hoe fabrikanten erin slagen om met beperkte middelen nieuwe variaties te bedenken op klassieke thema's. Zelfs de 'oermotor' is terug in de vorm van de elektrische fiets. De klassieke motorfiets evolueerde ondertussen van tweewieler naar een drie- en vierwieler, met talloze variaties zowel vooraan als achteraan.

Ook in Brussels Expo springen de nieuwe klassiekers in het oog, te beginnen met de wereldpremière van de Mash X-Ride 650 Classic, een klassieke all/offroad motor. De merknaam Mash zegt u wellicht niets en dat heeft ermee te maken dat het Franse merk nog maar acht jaar bestaat.

Tot hiertoe concentreerde Mash zich op de markt van de 125 cc en het is daar in zijn thuisland zeer succesvol mee. Opvallend bij de Mash-modellen zijn de retro-uitvoeringen zoals de Café Racer 125 en Dirt Track 125 die elke brommerrijder van weleer doet watertanden.

Ondertussen is de Dirt Track uitgegroeid tot een volwassen motor van 644 cc. Met amper 40 pk bij 6000 toeren en een maximum koppel van 45 Nm bij 4500 toeren per minuut is die allesbehalve een krachtpatser.

Dezelfde eencilindermotor vinden we ook terug in de X-Ride 650 Classic die een aanwinst betekent in het populaire segment van het A2 rijbewijs (motoren met een maximaal vermogen van 48 pk.). In combinatie met een relatief laag drooggewicht van 169 kg verwachten wij sportieve prestaties van deze nieuwkomer, met een zithoogte van 860 mm en wielbasis van 1.470 mm. De 17" wielen (120/70 vooraan en 150/60 achteraan) worden afgeremd middels een 320 mm schijf met radiale 4-zuiger remklauw voor en 240 mm schijf met eenzuiger remklauw achter.

Naar verwachting zal hij ook de oudere rijders aanspreken en wie weet zelfs verleiden.

De X-Ride 650 Classic herinnert sterk aan de legendarische oldtimer Yamaha XT500 van wie hij niet de alu-kleurige tank maar wel de typische gouden velgen heeft geërfd.

De nieuwlichter staat vanaf dit voorjaar in de showroom en zal vermoedelijk tussen de 6 000 à 7 000 euro gaan kosten.

Koen Foubert

Ook in Brussels Expo springen de nieuwe klassiekers in het oog, te beginnen met de wereldpremière van de Mash X-Ride 650 Classic, een klassieke all/offroad motor. De merknaam Mash zegt u wellicht niets en dat heeft ermee te maken dat het Franse merk nog maar acht jaar bestaat. Tot hiertoe concentreerde Mash zich op de markt van de 125 cc en het is daar in zijn thuisland zeer succesvol mee. Opvallend bij de Mash-modellen zijn de retro-uitvoeringen zoals de Café Racer 125 en Dirt Track 125 die elke brommerrijder van weleer doet watertanden. Ondertussen is de Dirt Track uitgegroeid tot een volwassen motor van 644 cc. Met amper 40 pk bij 6000 toeren en een maximum koppel van 45 Nm bij 4500 toeren per minuut is die allesbehalve een krachtpatser. Dezelfde eencilindermotor vinden we ook terug in de X-Ride 650 Classic die een aanwinst betekent in het populaire segment van het A2 rijbewijs (motoren met een maximaal vermogen van 48 pk.). In combinatie met een relatief laag drooggewicht van 169 kg verwachten wij sportieve prestaties van deze nieuwkomer, met een zithoogte van 860 mm en wielbasis van 1.470 mm. De 17" wielen (120/70 vooraan en 150/60 achteraan) worden afgeremd middels een 320 mm schijf met radiale 4-zuiger remklauw voor en 240 mm schijf met eenzuiger remklauw achter. Naar verwachting zal hij ook de oudere rijders aanspreken en wie weet zelfs verleiden. De X-Ride 650 Classic herinnert sterk aan de legendarische oldtimer Yamaha XT500 van wie hij niet de alu-kleurige tank maar wel de typische gouden velgen heeft geërfd.De nieuwlichter staat vanaf dit voorjaar in de showroom en zal vermoedelijk tussen de 6 000 à 7 000 euro gaan kosten. Koen Foubert