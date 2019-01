Autosalon in de startblokken

De Brussels Motor Show 2019 gaat eigenlijk al een dag eerder van start, want op vrijdag 18 januari is er reeds een VIP- en mediadag met de officiële inhuldiging gepland. Vanaf zaterdag 19 tot en met zondag 27 januari 2019 is het publiek vervolgens welkom in de Heizelpaleizen, waar alle aanwezige constructeurs hun nieuwste modellen showen.

Een bezoek is zeker de moeite waard, want organisator Febiac wist ook nu weer voor tal van Belgische, Europese en zelfs wereldpremières te zorgen. Zo krijgt het publiek voor het eerst de Ford Mondeo Clipper Hybrid, de Range Rover Evoque, de gefacelifte Hyundai i40, de Jaguar F-Type 'Chequered Flag' en de Opel GT X Experimental Concept te zien. Verder maken de Porsche 911, de Mazda 3, de Volvo S60 en de gefacelifte Toyota Prius hun Europees debuut en zijn er nog een resem Belgische premières te bewonderen.

Het Autosalon is elke dag geopend van 10u30 tot 19u. Op maandag 21 januari en vrijdag 25 januari blijven de deuren zelfs tot 22 uur open. De toegang kost 15 euro voor volwassenen. Kinderen tussen 6 en 12 jaar betalen slechts 9 euro. Meer info vind je op www.autosalon.be.(Belga)