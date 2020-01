Urbain Vandormael ging op het Autosalon van Brussel op zoek naar de mooiste stand.

Na één dag lang alle stands met elkaar te hebben vergeleken, roep ik hier de Audi-stand uit tot de mooiste. Daarmee zet ik ook Sofie Luyckx in de bloemen die voor het eerst in haar carrière verantwoordelijk was voor de Audi-stand. 'Als communicatiedirecteur ben ik ook verantwoordelijk voor de stand op Brussels Expo. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik heb kunnen rekenen op de steun van mijn collega's uit Ingolstadt en Brussel en de medewerkers van een lokale standenbouwer.'

'In feite reist de stand de hele wereld rond, hij bestaat uit meerdere modules die in verschillende opstellingen combineerbaar zijn, afhankelijk van de beschikbare oppervlakte en de specifieke wensen van de invoerder. Omdat Brussel zowel een kijk- als koopsalon is, moeten we hier ruimtes voorzien waar onze informanten kandidaat-kopers in alle rust kunnen informeren over de technische specificaties van de Audi van hun dromen en over de voordelige saloncondities. Desgewenst kunnen zij zelfs overleggen met onze collega's van Audi Exclusive welke mogelijkheden voorhanden zijn om een persoonlijke touch te geven aan hun Audi.'

Op schema, geen slapeloze nachten

'De eerste gesprekken over de stand in Brussel hebben we in maart gevoerd, in de marge van het Autosalon van Genéve. Vanaf juli zijn we begonnen met de praktische voorbereidingen om vanaf november in overdrive te gaan. De laatste maanden van het jaar is er geen dag voorbijgegaan zonder een meeting over de praktische uitvoering van onze plannen. De handwerkers werkten in twee shiften. Door de goede voorbereiding en stipte opvolging van de uitvoering van de plannen was onze stand op tijd klaar en heb ik de laatste dagen voor de opening met een gerust geweten kunnen slapen. Mijn eerste salon als standverantwoordelijke was een leerrijke en boeiende ervaring, een experiment dat voor herhaling vatbaar is.'

