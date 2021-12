Mercedes-Benz krijgt als eerste autoconstructeur een internationaal geldende systeemgoedkeuring voor hooggeautomatiseerd rijden. Het merk met de ster is daarmee al zijn concurrenten te snel af, inclusief Tesla dat er niet in slaagt zijn beloften inzake autonomous drive waar te maken.

Terwijl Tesla ons al jaren wil doen geloven dat het als eerste autoconstructeur en op grote schaal autonoom rijden zal mogelijk maken, is het integendeel Mercedes-Benz dat als eerste automerk een internationaal geldende systeemgoedkeuring voor hooggeautomatiseerd rijden heeft bekomen van het Duitse Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Daarmee maakt het KBA de weg vrij om een dergelijk systeem internationaal aan te bieden.

Mercedes-Benz blijft pioniersrol vervullen

Duitsland paste in 2017 zijn verkeerswetgeving aan voor zogenaamde Level 3-systemen nadat her en der in de wereld meerdere constructeurs al volop experimenteerden met autonoom rijdende auto's. Een zestal jaren geleden heb ik in Zweden deelgenomen aan zo'n experiment van Volvo en heb ervaren dat het systeem functioneert in een afgebakend gebied dat is uitgerust met de nodige infrastructuur op het vlak van onlinecommunicatie.

Ook Mercedes-Benz werkt volgens Chief Technology Officer Markus Schäfer al jaren aan een systeem dat geautomatiseerd rijden mogelijk maakt. Op basis van een LiDAR systeem hebben MB-ingenieurs een innovatieve technologie ontwikkeld die de toonaangevende positie van de Duitse constructeur in de internationale autowereld verstevigt. Mercedes-Benz is niet alleen het oudste automerk, het heeft meer dan wie ook bijgedragen aan de technologische ontwikkeling van de automobiel. Geen enkel ander automerk heeft meer patenten op zijn naam staan. In 1885 lanceerde het merk met de ster de eerste auto, 136 jaar later initieert het een zoveelste technologische revolutie met een systeem dat dynamische rijtaken overneemt.

Concreet komt het erop neer dat de optionele DRIVE PILOT in de Mercedes S-Klasse ervoor zorgt dat die in druk verkeer of files op daartoe geschikte Duitse snelwegen tot 60 km/u hooggeautomatiseerd kan rijden. DRIVE PILOT ontlast de bestuurder en stelt hem of haar in staat om via het centrale display nevenactiviteiten te verrichten zoals In-Car-Office e-mails lezen of online shoppen.

De bedieningselementen van DRIVE PILOT bevinden zich links en rechts boven de duimuitsparingen © Mercedes-Benz

DRIVE PILOT kan veel maar niet alles

Voor u meteen naar de dichtstbijzijnde Mercedes-dealer rent, moet u weten dat DRIVE PILOT tot veel in staat is maar lang niet alles kan en zeker niet overal. Zo werkt DRIVE PILOT in eerste instantie op zo'n 13.000 kilometer Duitse snelwegen, het systeem wordt ook uitgetest in de Verenigde Staten en China. Naar verwachting zal de technologie op zeer afzienbare tijd ook in andere landen worden getest, zodra het wettelijke kader daartoe wordt gecreëerd.

De DRIVE PILOT kan op de snelweg en bij hoge verkeersdichtheid het rijden overnemen, vooreerst tot de wettelijk toegestane snelheid van 60 km/u. In feite gaat het hier om een contractio in terminis: op de meeste snelwegen geldt immers een verplichte minimumsnelheid die hoger ligt dan 60 km/u. In België bedraagt die 70 km/u.

De bedieningselementen van DRIVE PILOT bevinden zich in de stuurwielrand, links en rechts boven de duimuitsparingen. Wanneer de bestuurder het systeem activeert, regelt DRIVE PILOT de snelheid en afstand tot de voorligger én zorgt die ervoor dat de auto binnen de rijstrook blijft. Het systeem houdt rekening met het routeprofiel, de gebeurtenissen op de reisroute en verkeersborden. DRIVE PILOT reageert bovendien op onverwachte verkeerssituaties en handelt die zelfstandig af, bijvoorbeeld met uitwijkmanoeuvres binnen de rijstrook of door remmanoeuvres.

DRIVE PILOT maakt gebruik van de omgevingssensoren van de rijhulpsystemen, van vochtsensoren in de wielkasten en van LiDAR, een camera in de achterruit en microfoons, speciaal voor het detecteren van blauw licht en andere speciale signalen van hulpverleningsvoertuigen.

Reageert de bestuurder niet op waarschuwingen van het systeem of slaagt hij/zij er door een acuut gezondheidsprobleem niet in om de auto onder controle te houden/krijgen, remt het systeem de auto gecontroleerd af tot volledige stilstand. Tegelijkertijd worden de noodknipperlichten en het Mercedes- noodoproepsysteem geactiveerd. Van zodra de auto tot stilstand is gekomen, worden de portieren en ruiten ontgrendeld om de toegang voor hulpverleners te vergemakkelijken.

Zeer nauwkeurige positiebepaling

Geautomatiseerd rijden is enkel mogelijk via een zeer nauwkeurige positiebepaling die evenwel niet mogelijk is met de huidige conventionele GPS-systemen. Daarom vergelijkt DRIVE PILOT de gegevens via satelietnavigatie met de sensorgegevens en info die worden verzameld met LiDAR via camera en radarsensoren. Die worden opgeslagen op een zogenaamde HD-kaart. Die geeft een beeld in 3D van de weg en omgeving. Elke auto slaat een kopie van deze kaartinformatie op en vergelijkt die in real time met de backend-gegevens. De HD-kaart biedt een uitermate nauwkeurige positiebepaling in centimeters in plaats van, onafhankelijk van schaduweffecten of vervuilde sensoren. Dat levert met de bestaande systemen vaak problemen op.

In oktober 2016 nam onze autoredacteur deel aan een Volvo-project van autonoom rijden in de omgeving van Göteborg. © UV

Geweer van schouder veranderd

Tot voor een paar jaar was autonoom rijden een hot item in de media. Meerdere merken, met Tesla op kop, overstelpten de redacties met hoeraberichten over de zoveelste doorbraak op het vlak van autonomous drive. Tot bleek dat electric drive voor meer problemen zorgde dan vermoed waardoor de autoconstructeurs voor even het geweer van schouder moesten veranderen.

Ondertussen weten wij ook dat de uitbouw van het 5 G-net veel stroever verloopt dan voorspeld terwijl een fijnmazig uitgebouwd 5G-net een absolute must is om geautomatiseerd rijden mogelijk te maken. Bovendien hebben corona en het tekort aan halfgeleiders een dramatische impact op de autoverkoop waardoor de automerken minder inkomsten genereren en dus minder kunnen investeren in nieuwe technologieën.

Volgens de geruchtenmolen overweegt een aantal constructeurs daarom om prioritair te investeren in productiecapaciteit voor batterijen en halfgeleiders. Voor het ontwikkelen en implementeren van systemen van autonoom rijden willen zij samenwerkingsakkoorden afsluiten met gespecialiseerde toeleveranciers zoals Bosch. Of met Waymo, een dochteronderneming van Google die vooroploopt in de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. In 2020 heeft Waymo nog 2,7 miljard dollar opgehaald bij investeerders die geloven in de toekomstkansen van het technologiebedrijf.

Vooralsnog is het niet duidelijk of Waymo zelf een zelfrijdende auto op de markt wil brengen of dat het is geïnteresseerd in het verzilveren van de persoonlijke data van de miljoenen autobestuurders die vanaf 2030 met de krant in de hand naar kantoor rijden. Wordt vervolgd.

Waymo experimenteert met de Jaguar I-Pace als zelfrijdende taxi © Waymo

Vijf niveaus Autonoom rijden dekt vele ladingen. Officieel telt het vijf niveaus die wij hier kort voor u toelichten. Niveau 1: De auto kan een reeks rijfuncties overnemen zoals de klassieke snelheidsregelaar (cruise control) maar veel verder reikt de assistentie niet, Niveau 2: Meerdere rijhulpsystemen (adaptieve cruise control, rijstrookassistentie) worden gecombineerd. De bestuurder maf het stuur tijdens het rijden gedurende korte tijd loslaten maar moet (zeer) aandachtig blijven. Niveau 1 en 2 behoren inmiddels tot de standaarduitrusting van de topmodellen van de dure premiummerken Niveau 3: De bestuurder moet het stuur overnemen wanneer het systeem daarom vraagt, zoals in het geval van DRIVE PILOT. Werkt niet in een drukke stadsomgeving. Niveau 4: Het systeem neemt omzeggens alle rijfuncties over, de chauffeur kan tijdens het rijden de krant lezen bij wijze van spreken. Hij/zij moet enkel in extreme situaties het stuur overnemen. Wanneer niveau 4 dagelijkse realiteit wordt? Niet voor 2030. Niveau 5: Toen er nog autosalons waren, presenteerden enkele merken concept cars die een voorafbeelding zijn van de auto van de toekomst, die zonder bestuurder aan boord altijd en overal hun weg vinden en tijdens het rijden dienst doen als mobiel kantoor. Dromen mag.

