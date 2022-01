De motormarkt is in 2021 opvallend geëvolueerd, want in tegenstelling tot de automarkt kent die een verkoopstijging van 3,5% en de cijfers zijn zelfs beter dan die van voor de pandemie.

Eerste vaststelling is dat BMW Motorrad ook op deze markt - en dat al voor het derde jaar op rij - marktleider is. Dit resultaat is in hoofdzaak te danken aan het blijvende succes van de GS 1250, een polyvalente motor met een hoge zithouding die bijvoorbeeld ook als patrouillemotor bij de politie wordt ingezet.

Vele kopers spendeerden meer aan hun nieuwe motorfiets omdat er door de pandemie budgetten vrijkwamen die men in normale tijden aan andere zaken zou uitgeven, bijvoorbeeld reizen of cultuur. Afgerond 19% van de nieuwe motoren is ingeschreven op naam van een bedrijf, wat aangeeft dat motoren ook voor professionele doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om mobiel te blijven op filegevoelige trajecten.

Goedkoper

Er is ook een lichte stijging in het percentage vrouwelijke motorrijders (8,9%). Ondanks het groeiende aanbod van elektrische motoren in 2021 is het aandeel elektrisch aangedreven tweewielers gedaald naar 1,31% (tegenover 1,5% in 2020). De laatste belangrijke trend is de toename van het aandeel 125 cc motoren en scooters die inmiddels een marktaandeel hebben van ruim 27%.

Dit segment is vooral interessant voor automobilisten die twee jaar na het behalen van hun autorijbewijs B ook met een 125 cc tweewieler mogen rijden. Mogelijk wijken heel wat automobilisten die in en rond stedelijke agglomeraties wonen of werken uit naar deze mobiliteitsvorm. Vooral scooters kunnen een alternatief bieden voor woon-werkverkeer, ze zijn bovendien goedkoper, zuiniger en ze vergen natuurlijk veel minder parkeerruimte.

