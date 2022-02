De automarkt blijft het slecht doen in ons land en daalt nog verder in vergelijking met vorig jaar. Enkel de verkoop van tweedehandsvoertuigen blijft stabiel.

De nieuwmarkt deed het tijdens de eerste maand van 2022 tien procent slechter dan in 2021 en wanneer we vergelijken met 2020 noteren we zelfs -33,8%. Het ontbreken van een fysiek autosalon in de afgelopen januarimaand geeft weinig hoop, maar hier en daar horen we wel geruchten dat de orderboekjes gevuld geraken.

Feit is dat de leveringen nog op zich laten wachten omwille van de chiptekorten die volgens experts nog twee jaar kunnen aanslepen. Het uitblijven van leveringen van nieuwe wagens laat zich ook op de tweedehandsmarkt voelen. Hoewel die markt standhoudt, maar niet langer groeit, schieten de prijzen van gebruikte wagens de hoogte in. Immers, kopers van gebruikte auto's zijn vooral op zoek naar SUV-modellen en stadswagens met benzinemotor en een recente euronorm.

Salariswagens

Vroegere bedrijfswagens uit de leasingvloten die vandaag (na 4 of 5 jaar) zijn afgeschreven en hun weg vinden naar de tweedehandsmarkt voor particulieren hebben in hoofdzaak een dieselmotor. Dat maakt het al beperkte aanbod van jonge, gebruikte benzinewagens nog schaarser. Voeg daarbij dat veel consumenten die in normale tijden een nieuwe wagen zouden kopen, vandaag uitwijken naar een gebruikt exemplaar omdat dit onmiddellijk beschikbaar is en zo ontstaat een uitzonderlijke marktsituatie.

Op korte termijn zal ons wagenpark verouderen en het zal nog enkele jaren duren vooraleer ook de tweedehandsmarkt zich gaat stabiliseren. Die afkoeling zal er overigens enkel komen op voorwaarde dat de markt van de salariswagens (die na vier jaar worden vervangen) zich echt herpakt.

