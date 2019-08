De FOD Mobiliteit en Transport en Febiac maakten de cijfers van de inschrijvingen van nieuwe voertuigen in juli 2019 bekend. En die laten weer een lichte stijging in de verkopen zien.

In juli 2019 werden 45.110 nieuwe wagens ingeschreven, wat een stijging van 5,5 procent betekent vergeleken met dezelfde maand in 2018. Bovendien is dit de eerste groei van dit jaar. Bij de professionele voertuigen gaat het nog steeds wat minder goed, want daar loopt men na zeven maanden nog steeds achter op 2018 met ongeveer 5 procent.

In het merkklassement blijft Volkswagen de tabellen aanvoeren, gevolgd door Renault en Peugeot. In top 10 gaan slechts drie merken erop vooruit: : Mercedes (+8,18 procent), Citroën (+11 procent) en Volvo (+8,5 procent). Terwijl sommige andere een stevige dip kennen: Nissan (-35 procent), Alfa Romeo (-39 procent), SsangYong (-32 procent) of Subaru (-41 procent).

Bij de motoren, waar het weer een belangrijke invloed heeft op de verkoop, zien we in juli dan weer een stijging van 8,2 procent, en over het hele jaar bekeken een groei van 2,5 procent. BMW is hier marktleider gevolgd door Yamaha en Honda. (Belga)