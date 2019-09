Volgens de cijfers van Febiac werden de voorbije maand augustus 47.936 nieuwe auto's werden ingeschreven. Dit was ook de laatste maand voor de inschrijving van NEDC-voertuigen. Volkswagen blijft nog steeds marktleider.

Dat resultaat betekent een daling met 6.501 stuks vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. De voorbije 8 maanden van dit jaar samen, tonen een markt van nieuwe auto's die met 5,8 procent daalt in vergelijking met 2018. Volkswagen verkocht in augustus het meeste voertuigen (4764), voor Mercedes (4132) en Renault (3476). Ook over hele jaar bekeken voert Volkswagen de tabellen aan met een marktaandeel van een goede 10 procent.

Om de resultaten van de inschrijvingen van nieuwe personenwagens correct te kunnen interpreteren, is het volgens Febiac belangrijk terug te denken aan de overgang naar de nieuwe WLTP-homologatiecyclus die een jaar geleden heeft plaatsgevonden. In de aanloop werden uitzonderlijk veel nieuwe (NEDC) personenwagens ingeschreven. Augustus 2018 scoorde daardoor liefst 53 procent hoger dan augustus van 2017.

De cijfers van augustus van dit jaar halen vanzelfsprekend niet meer dat niveau, maar ook hier speelt wellicht een NEDC-effect: het wegwerken van de allerlaatste stocks die voor 1 september van dit jaar moesten worden ingeschreven. Nieuwe NEDC- voertuigen kunnen vanaf heden immers nooit meer worden ingeschreven.

Augustus 2019 was verder positief voor de inschrijvingen van lichte vrachtvoertuigen met een toename van 14,6 procent, maar zwakker voor de motormarkt (-4.9 procent).(Belga)