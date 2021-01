In het eerste jaar zonder autosalon van Brussel houdt de sector de adem in. Januari en februari zijn traditioneel de maanden van de waarheid voor de autoverkoop in ons land, maar in 2021 is alles anders. In een Knack Extra op 13 januari overschouwt en becommentarieert onze auto-expert de situatie.

Sinds mensenheugenis opent het Autosalon van Brussel in de tweede januariweek zijn poorten. Dat is met ruim een half miljoen bezoekers het drukst bezochte publieksevent van het jaar. Voor dit jaar was de officiële opening gepland voor donderdag 14 januari, maar corona heeft daar anders over beslist.

Geweer van schouder veranderen

Midden oktober maakte Febiac bekend dat de editie 2021 werd verschoven naar januari 2022. Een wijze beslissing, zoals achteraf zou blijken. Ze verplichtte de exposanten ertoe een streep te trekken door de voorbereiding van hun stands en een alternatief uit te werken.

Ook voor de redactie van Knack.be betekende het uitstel een ferme tegenvaller, want in januari geen reportages en interviews vanop de Brussels Motor Show. Net zoals de exposanten het geweer van schouder hebben moeten veranderen, hebben ook wij gezocht naar een alternatief. Dat is een Knack Extra geworden op 100 pagina's, boordevol autonieuws en exclusieve interviews (zie cover onderaan dit artikel). Voor het eerst is er ook aandacht voor de zware en lichte motoren.

De Knack Extra - verschijningsdatum 13 januari - opent met een afscheidsinterview met Febiac-baas Luc Bontemps. 'Ik had voor mezelf beslist om geen interviews te geven, maar na overleg met mijn opvolger heb ik voor Knack een uitzondering gemaakt - uit erkentelijkheid en dank voor de jarenlange constructieve samenwerking.'

Bontemps was gedurende 22 jaar het gezicht van de automobielfederatie en verdedigde met kennis van zaken en vol vuur de belangen van de autowereld. In die periode zag hij de autoassemblage in ons land teloorgaan, namen de files toe en beleefde hij de transitie van verbrandings- naar elektromotoren vanop de eerste rij.

België kan en moet beter

Bontemps: 'De klimaatverandering is een mondiale uitdaging en ik begrijp dat dé politiek initiatieven neemt om de opwarming van de aarde en luchtverontreiniging tegen te gaan. Het terugdringen van de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen is daar een belangrijk onderdeel van. Wat ik niet begrijp is dat de politiek ook de technologie bepaalt die de constructeurs moeten aanwenden. Volgens Europa zal de auto van de toekomst elektrisch zijn terwijl men nog volop aan het onderzoeken is welke technologie op langere termijn de beste is. Ik heb me ook geërgerd aan de Belgische politiek waar één federale en drie gewestministers verantwoordelijkheid zijn voor verkeer. En waar de groene partijen de grootste tegenstanders zijn van milieuvriendelijke auto's. Zij zien liever geen dan een groene auto op straat! Ik veroordeel niemand in persoon, maar het moet mij van het hart: België kan én moet beter!'

Belg is meer multimodaal geworden

In een ander interview ontrafelt Febiac-woordvoerder Joost Kaesemans de tendensen op de Belgische automerk en verkondigt hij dat de autowereld van morgen er helemaal anders uitzien - met minder auto's, minder modellen en minder merken. Dat heeft volgens hem te maken met de almaar strengere CO 2 -doelstellingen en de noodzaak tot meer samenwerking tussen de autoconstructeurs. Hij ziet de elektrische fiets als de grote winnaar van de coronacrisis. 'De Belg is meer multimodaal geworden, met een uitgesproken voorkeur voor eigen vervoersmiddelen.'

Liever verhuren dan verkopen

Eén van de meest opmerkelijke uitspraken komt uit de mond van onze landgenoot Alain Visser, CEO van Lynk & Co. Het Europese automerk is eigendom van het Chinese Geely en komt dit jaar op de markt met een revolutionair concept. 'Als alles verandert, waarom de autowereld dan niet? Nog meer auto's heeft gewoon geen zin: 96 procent van de tijd staan die stil. En als ze rijden, schuiven ze aan in de file. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat duurzaamheid de toekomst is, zowel op het vlak van product als business. In 2015 ben ik door Geely-topman Li Shufu aangezocht om een nieuw automerk in de markt te zetten dat gebruikmaakt van Volvo-technologie. In lange gesprekken heb ik hem ervan kunnen overtuigen dat het zinvol is om meer mensen met minder auto's te laten rijden, waardoor die efficiënter worden gebruikt. Daarmee spelen wij in op een trend die zich steeds duidelijker aftekent bij een groeiende groep van jonge mensen. Hun betrachting bestaat er niet in een eigen auto te bezitten, voor hen telt mobiliteit. De auto is daar een onderdeel van.'

Lees verder onder de foto

Alain Visser, CEO Lynk & Co. © /

De Lynk & Co 01 die dit voorjaar op de Belgische markt komt is leverbaar als hybride en plug-in hybride en in de kleuren zwart en blauw. Visser: 'Onze auto's zijn full option. Door daar tien of meer kleuren aan toe te voegen, wordt die niet beter, maar wel duurder. Wij willen onszelf en onze klanten niet nodeloos op kosten jagen. We keep it simple! Lynk & Co is het eerste automerk dat zich waagt aan de stap die pioniers als Netflix en Spotify voor ons hebben gezet. Die verkopen geen dvd's of cd's maar films en muziek, wij verkopen geen auto's maar mobiliteit! Door een voordelige all-in verhuurformule van 500 euro op maandbasis willen wij relevant zijn voor klanten die een auto handig vinden maar er geen willen kopen. Onze ambitie bestaat erin de auto-industrie aan te passen aan wat de klant vandaag wil.'

Er gebeuren goede dingen in China

Verderop in de Knack Extra laat Johan Willems, ex-vicepresident communicatie van General Motors, ons kennismaken met de Chinese manier van doen en denken. Hij woonde en werkte vier jaar in Shanghai en onderhoudt nog altijd contact met oud-collega's aldaar. 'Wat heb ik geleerd? Chinezen zijn op hun hoede. Het kost tijd en moeite om hun vertrouwen te winnen, maar eens zover kun je 100 procent op hen rekenen. Hun werkijver is niet te toppen, geen ander volk werkt gedisciplineerder en harder. Het opleidingsniveau ligt er hoger dan in de meeste industrielanden, nergens studeren meer ingenieurs en wetenschappers af. Ook in andere beroepen, in kunst en cultuur, zijn ze gewoon top. Europeanen kunnen zich niet voorstellen hoe onmetelijk groot China is en wat het betekent om 1,3 miljard mensen met diverse etnische achtergronden min of meer harmonieus te laten samenleven. Oké, dat gebeurt niet zonder slag of stoot en ik betwist niet dat het regime hard optreedt tegen wie niet in de pas loopt. En dat is not done vanuit onze visie op een democratisch staatsbestel. Begrijp me niet verkeerd: ik ben geen verdediger van het regime en wil er alleen maar op wijzen dan er in China ook goede dingen gebeuren. Waar rijden de snelste treinen, waar rijden de meeste elektrische auto's en waar staan de modernste fabrieken? Chinezen zijn ook niet te beroerd om van anderen te leren. Zij nemen daar de nodige tijd voor en houden er rekening mee dat niet alles wat zij ondernemen uitmondt in succes. Fouten maken is geen schande. Zolang je maar leert uit je fouten, is er niks aan de hand en krijg je een tweede kans. Vormt China een gevaar voor Europa en de rest van de wereld? De Chinese leiders willen op het wereldtoneel een eerste rol spelen en willen niet behandeld worden als spelers van tweede rang. Daar zijn ze gevoelig voor. Waar ik me meer zorgen over maak, is wat er met Europa gebeurt. In plaats van naar elkaar toe te groeien, groeien de lidstaten uit elkaar. Zelfs over belangrijke thema's is een eensgezind standpunt niet meer vanzelfsprekend, goed wetende dat een verdeeld Europa een vogel voor de kat is.'

Diesel, benzine, hybride of full electric

Vanzelfsprekend gaat het in de Knack Extra ook over de verscheurende keuze tussen diesel, benzine, hybride of full electric. De voor- en nadelen worden kritisch onder de loep genomen waarbij ook de rol van de politiek en constructeurs wordt belicht. Zo beklemtoont BMW-woordvoerder Jeroen Lissens dat 'elektrische aandrijving de toekomst is, maar dat de klant beslist wanneer hij de overstap maakt. Intussen blijven wij investeren in efficiëntere benzine- en dieselmotoren. Voor specifieke doelgroepen is diesel nog altijd de meest economische en ecologische vorm van autorijden.'

Lees verder onder de foto's

De verkoop van plug-in hybrides in ons land verdubbelt jaar na jaar. © /

Vanzelfsprekend komen ook enkele dreamcars aan bod zoals de Maybach-Mercedes S-klasse. © /

Nieuwkomers in 2021

De Knack Extra zoomt ook in op een reeks nieuwkomers die ertoe doen zoals de Audi E-Tron GT, Citroën Ë C4, Dacia Sandero, DS 9, Fiat 500 e, Hyundai Tucson, Land Rover Evoque PHEV, Mazda MX-30, Nissan Ariya, Opel Mokka, Renault Twingo E, Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4. Wij brengen ook een exclusieve reportage over onze eerste test met de gloednieuwe Ford Mustang Mach-E op Ford Lommel Proving Ground alsook een interview met federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid Meryame Kitir die haar carrière startte als bandarbeidster bij Ford Genk.

Hoop doet leven

Niemand kan vandaag voorspellen wat 2021 zal brengen. Veel hangt ervan af hoe snel we corona onder controle krijgen én van de snelheid waarmee de economie en koopkracht zich herstellen. Berusten helpt ons niet vooruit, nog meer inzet en nog meer creativiteit zijn gevraagd. Met de Knack Extra willen wij een eerste aanzet geven... goed begonnen, is half gewonnen.

© /

ENYAQ iV is de eerste full electric SUV van Skoda. © /

Sinds mensenheugenis opent het Autosalon van Brussel in de tweede januariweek zijn poorten. Dat is met ruim een half miljoen bezoekers het drukst bezochte publieksevent van het jaar. Voor dit jaar was de officiële opening gepland voor donderdag 14 januari, maar corona heeft daar anders over beslist. Midden oktober maakte Febiac bekend dat de editie 2021 werd verschoven naar januari 2022. Een wijze beslissing, zoals achteraf zou blijken. Ze verplichtte de exposanten ertoe een streep te trekken door de voorbereiding van hun stands en een alternatief uit te werken. Ook voor de redactie van Knack.be betekende het uitstel een ferme tegenvaller, want in januari geen reportages en interviews vanop de Brussels Motor Show. Net zoals de exposanten het geweer van schouder hebben moeten veranderen, hebben ook wij gezocht naar een alternatief. Dat is een Knack Extra geworden op 100 pagina's, boordevol autonieuws en exclusieve interviews (zie cover onderaan dit artikel). Voor het eerst is er ook aandacht voor de zware en lichte motoren. De Knack Extra - verschijningsdatum 13 januari - opent met een afscheidsinterview met Febiac-baas Luc Bontemps. 'Ik had voor mezelf beslist om geen interviews te geven, maar na overleg met mijn opvolger heb ik voor Knack een uitzondering gemaakt - uit erkentelijkheid en dank voor de jarenlange constructieve samenwerking.' Bontemps was gedurende 22 jaar het gezicht van de automobielfederatie en verdedigde met kennis van zaken en vol vuur de belangen van de autowereld. In die periode zag hij de autoassemblage in ons land teloorgaan, namen de files toe en beleefde hij de transitie van verbrandings- naar elektromotoren vanop de eerste rij. Bontemps: 'De klimaatverandering is een mondiale uitdaging en ik begrijp dat dé politiek initiatieven neemt om de opwarming van de aarde en luchtverontreiniging tegen te gaan. Het terugdringen van de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen is daar een belangrijk onderdeel van. Wat ik niet begrijp is dat de politiek ook de technologie bepaalt die de constructeurs moeten aanwenden. Volgens Europa zal de auto van de toekomst elektrisch zijn terwijl men nog volop aan het onderzoeken is welke technologie op langere termijn de beste is. Ik heb me ook geërgerd aan de Belgische politiek waar één federale en drie gewestministers verantwoordelijkheid zijn voor verkeer. En waar de groene partijen de grootste tegenstanders zijn van milieuvriendelijke auto's. Zij zien liever geen dan een groene auto op straat! Ik veroordeel niemand in persoon, maar het moet mij van het hart: België kan én moet beter!'In een ander interview ontrafelt Febiac-woordvoerder Joost Kaesemans de tendensen op de Belgische automerk en verkondigt hij dat de autowereld van morgen er helemaal anders uitzien - met minder auto's, minder modellen en minder merken. Dat heeft volgens hem te maken met de almaar strengere CO2-doelstellingen en de noodzaak tot meer samenwerking tussen de autoconstructeurs. Hij ziet de elektrische fiets als de grote winnaar van de coronacrisis. 'De Belg is meer multimodaal geworden, met een uitgesproken voorkeur voor eigen vervoersmiddelen.'Eén van de meest opmerkelijke uitspraken komt uit de mond van onze landgenoot Alain Visser, CEO van Lynk & Co. Het Europese automerk is eigendom van het Chinese Geely en komt dit jaar op de markt met een revolutionair concept. 'Als alles verandert, waarom de autowereld dan niet? Nog meer auto's heeft gewoon geen zin: 96 procent van de tijd staan die stil. En als ze rijden, schuiven ze aan in de file. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat duurzaamheid de toekomst is, zowel op het vlak van product als business. In 2015 ben ik door Geely-topman Li Shufu aangezocht om een nieuw automerk in de markt te zetten dat gebruikmaakt van Volvo-technologie. In lange gesprekken heb ik hem ervan kunnen overtuigen dat het zinvol is om meer mensen met minder auto's te laten rijden, waardoor die efficiënter worden gebruikt. Daarmee spelen wij in op een trend die zich steeds duidelijker aftekent bij een groeiende groep van jonge mensen. Hun betrachting bestaat er niet in een eigen auto te bezitten, voor hen telt mobiliteit. De auto is daar een onderdeel van.' Lees verder onder de fotoDe Lynk & Co 01 die dit voorjaar op de Belgische markt komt is leverbaar als hybride en plug-in hybride en in de kleuren zwart en blauw. Visser: 'Onze auto's zijn full option. Door daar tien of meer kleuren aan toe te voegen, wordt die niet beter, maar wel duurder. Wij willen onszelf en onze klanten niet nodeloos op kosten jagen. We keep it simple! Lynk & Co is het eerste automerk dat zich waagt aan de stap die pioniers als Netflix en Spotify voor ons hebben gezet. Die verkopen geen dvd's of cd's maar films en muziek, wij verkopen geen auto's maar mobiliteit! Door een voordelige all-in verhuurformule van 500 euro op maandbasis willen wij relevant zijn voor klanten die een auto handig vinden maar er geen willen kopen. Onze ambitie bestaat erin de auto-industrie aan te passen aan wat de klant vandaag wil.' Verderop in de Knack Extra laat Johan Willems, ex-vicepresident communicatie van General Motors, ons kennismaken met de Chinese manier van doen en denken. Hij woonde en werkte vier jaar in Shanghai en onderhoudt nog altijd contact met oud-collega's aldaar. 'Wat heb ik geleerd? Chinezen zijn op hun hoede. Het kost tijd en moeite om hun vertrouwen te winnen, maar eens zover kun je 100 procent op hen rekenen. Hun werkijver is niet te toppen, geen ander volk werkt gedisciplineerder en harder. Het opleidingsniveau ligt er hoger dan in de meeste industrielanden, nergens studeren meer ingenieurs en wetenschappers af. Ook in andere beroepen, in kunst en cultuur, zijn ze gewoon top. Europeanen kunnen zich niet voorstellen hoe onmetelijk groot China is en wat het betekent om 1,3 miljard mensen met diverse etnische achtergronden min of meer harmonieus te laten samenleven. Oké, dat gebeurt niet zonder slag of stoot en ik betwist niet dat het regime hard optreedt tegen wie niet in de pas loopt. En dat is not done vanuit onze visie op een democratisch staatsbestel. Begrijp me niet verkeerd: ik ben geen verdediger van het regime en wil er alleen maar op wijzen dan er in China ook goede dingen gebeuren. Waar rijden de snelste treinen, waar rijden de meeste elektrische auto's en waar staan de modernste fabrieken? Chinezen zijn ook niet te beroerd om van anderen te leren. Zij nemen daar de nodige tijd voor en houden er rekening mee dat niet alles wat zij ondernemen uitmondt in succes. Fouten maken is geen schande. Zolang je maar leert uit je fouten, is er niks aan de hand en krijg je een tweede kans. Vormt China een gevaar voor Europa en de rest van de wereld? De Chinese leiders willen op het wereldtoneel een eerste rol spelen en willen niet behandeld worden als spelers van tweede rang. Daar zijn ze gevoelig voor. Waar ik me meer zorgen over maak, is wat er met Europa gebeurt. In plaats van naar elkaar toe te groeien, groeien de lidstaten uit elkaar. Zelfs over belangrijke thema's is een eensgezind standpunt niet meer vanzelfsprekend, goed wetende dat een verdeeld Europa een vogel voor de kat is.'Vanzelfsprekend gaat het in de Knack Extra ook over de verscheurende keuze tussen diesel, benzine, hybride of full electric. De voor- en nadelen worden kritisch onder de loep genomen waarbij ook de rol van de politiek en constructeurs wordt belicht. Zo beklemtoont BMW-woordvoerder Jeroen Lissens dat 'elektrische aandrijving de toekomst is, maar dat de klant beslist wanneer hij de overstap maakt. Intussen blijven wij investeren in efficiëntere benzine- en dieselmotoren. Voor specifieke doelgroepen is diesel nog altijd de meest economische en ecologische vorm van autorijden.'Lees verder onder de foto'sDe Knack Extra zoomt ook in op een reeks nieuwkomers die ertoe doen zoals de Audi E-Tron GT, Citroën Ë C4, Dacia Sandero, DS 9, Fiat 500 e, Hyundai Tucson, Land Rover Evoque PHEV, Mazda MX-30, Nissan Ariya, Opel Mokka, Renault Twingo E, Skoda Enyaq iV en Volkswagen ID.4. Wij brengen ook een exclusieve reportage over onze eerste test met de gloednieuwe Ford Mustang Mach-E op Ford Lommel Proving Ground alsook een interview met federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid Meryame Kitir die haar carrière startte als bandarbeidster bij Ford Genk. Niemand kan vandaag voorspellen wat 2021 zal brengen. Veel hangt ervan af hoe snel we corona onder controle krijgen én van de snelheid waarmee de economie en koopkracht zich herstellen. Berusten helpt ons niet vooruit, nog meer inzet en nog meer creativiteit zijn gevraagd. Met de Knack Extra willen wij een eerste aanzet geven... goed begonnen, is half gewonnen.