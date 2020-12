Tot 15.000 kilometer per jaar is autodelen goedkoper dan een eigen wagen. Dat blijkt uit cijfers van Autodelen.net. De autodeelorganisatie lanceert samen met Test Aankoop en Brussel Mobiliteit een website om te berekenen wat autodelen kost in vergelijking met autobezit.

Een eigen wagen kost gemiddeld 400 euro per maand. Dat berekende de krant De Morgen in januari van dit jaar. Slechts één op de tien bestuurders is zich daar echt van bewust.

"De gemiddelde Belg rijdt 15.000 kilometer per jaar", zegt Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net. "Volgens onze berekeningen ben je in dat geval bijna altijd goedkoper af met autodelen. Per jaar kan je zo 1.000 tot 3.000 euro besparen."

Om bestuurders zelf te laten berekenen of autodelen voordeliger is, lanceren Autodelen.net, Test Aankoop en Brussel Mobiliteit de website savewithcarsharing.be. Die prijscalculator omvat maar liefst 74 formules van alle huidige autodeelaanbieders. Omdat er zoveel verschillende prijsformules zijn, is het aan te raden om verschillende scenario's te testen.

De Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt benadrukt de voordelen van autodelen in Brussel. "Een deelwagen is er voor meerdere families en maakt dus parkeerplaatsen vrij voor meer fiets- en voetpaden, terrassen en parken. Anderzijds moedigt het ook een beperkt gebruik van de auto aan, ten voordele van verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer."(Belga)

Een eigen wagen kost gemiddeld 400 euro per maand. Dat berekende de krant De Morgen in januari van dit jaar. Slechts één op de tien bestuurders is zich daar echt van bewust."De gemiddelde Belg rijdt 15.000 kilometer per jaar", zegt Jeffrey Matthijs, directeur van Autodelen.net. "Volgens onze berekeningen ben je in dat geval bijna altijd goedkoper af met autodelen. Per jaar kan je zo 1.000 tot 3.000 euro besparen."Om bestuurders zelf te laten berekenen of autodelen voordeliger is, lanceren Autodelen.net, Test Aankoop en Brussel Mobiliteit de website savewithcarsharing.be. Die prijscalculator omvat maar liefst 74 formules van alle huidige autodeelaanbieders. Omdat er zoveel verschillende prijsformules zijn, is het aan te raden om verschillende scenario's te testen.De Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt benadrukt de voordelen van autodelen in Brussel. "Een deelwagen is er voor meerdere families en maakt dus parkeerplaatsen vrij voor meer fiets- en voetpaden, terrassen en parken. Anderzijds moedigt het ook een beperkt gebruik van de auto aan, ten voordele van verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer."(Belga)