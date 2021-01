Waarom een wagen kopen en met stress rondrijden als je ook zonder zorgen een wagen kunt leasen? Wat vroeger een voorrecht voor bedrijven was, komt sinds kort ook particulieren toe. KBC Autolease maakt zich met een vernieuwd aanbod klaar voor de race om de klant.

Je hebt geen last van rompslomp. Inschrijving, verkeersbelasting, verzekeringen, onderhoud, pechbijstand en reparaties, daar wordt allemaal voor gezorgd. Je rijdt met een mooie, nieuwe wagen en je kiest zelf het model dat bij jouw smaak en stijl past.

...

Je hebt geen last van rompslomp. Inschrijving, verkeersbelasting, verzekeringen, onderhoud, pechbijstand en reparaties, daar wordt allemaal voor gezorgd. Je rijdt met een mooie, nieuwe wagen en je kiest zelf het model dat bij jouw smaak en stijl past. Toegegeven, de voordelen van private leasing zijn redelijk overtuigend. Toch slaat leasing voor particulieren nog niet echt aan. In Nederland en Groot-Brittannië is het een booming business, België moet nog een inhaalbeweging maken. 'Onbekend is onbemind', verklaart Tom Vlaminck, directeur business & product development bij KBC Autolease. 'Uit onderzoek blijkt dat 48 procent van de Belgen gelooft dat private leasing een dure formule is. Wat niet klopt. Via private leasing heb je recht op een hogere korting en scherpere verzekeringstarieven dan wanneer je als klant gewoon de showroom binnenstapt. Bovendien zijn in het lease-aanbod al heel veel kosten inbegrepen, die velen niet meerekenen wanneer ze de vergelijking maken.' 'Een ander nadeel, aldus 42 procent van de Belgen, is dat je met private leasing je wagen niet bezit', vervolgt Tom Vlaminck. 'Dat is typisch Belgisch: we zijn met een baksteen in de maag geboren en we willen een eigen auto voor de oprit. Een auto leasen, dat voelt raar aan. Terwijl het ontegensprekelijke voordelen biedt: je geniet van een servicepakket en aan het einde van de rit breng je je auto binnen en kies je een nieuwe. De gemiddelde leeftijd van de wagens op de Belgische wegen is negen jaar. Dat zijn oudere wagens die veel verbruiken. Kiezen voor leasing is kiezen voor verduurzaming en vergroening.' '32 procent van de Belgen twijfelt over private leasing vanwege het gebrek aan keuzevrijheid. Opnieuw: dat klopt niet. Wij hebben een ruim aanbod. Het overgrote merendeel van de meest verkochte merken en modellen op de verkooplijst van Febiac staat bij ons in vitrine. En dat zijn goed uitgeruste wagens. Daarnaast bieden we een mix aan brandstofvormen aan, ook hybride en volledig elektrische wagens. Maar we beseffen tegelijk dat sommige klanten nog niet klaar zijn om die stap te zetten.' Private leasing bij KBC Autolease is niet enkel voordelig, maar ook volkomen coronaproof. Tom Vlaminck: 'De aanvraag doe je 100 procent digitaal, via onze online-applicaties KBC Mobile of KBC Touch. De enige voorwaarde is dat je klant bent bij KBC. We tellen intussen anderhalf miljoen gebruikers van onze digitale kanalen, in alle leeftijdscategorieën.' KBC was eind 2018 een van de eerste aanbieders van private leasing in België. De bankverzekeraar hield ook mee de pen vast bij het opstellen van het leasingkeurmerk van Renta, de overkoepelende vereniging voor verhuurmaatschappijen. 'Dat keurmerk heeft vooral tot doel om klanten te verlossen van eventuele zorgen. Wat als je een contract voortijdig wilt opzeggen of wilt herzien? Het keurmerk maakt dat eenvoudig en duidelijk.'