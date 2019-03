Auto van het Jaar: Jaguar I-Pace en Alpine A110 eindigen ex aequo

Alles gebeurt een eerste keer. De verkiezing van de 'auto van het jaar' levert voor 2019 twee winnaars op, wat een unicum is in de geschiedenis van de wedstrijd. Zowel de Jaguar I-Pace als de Alpine A110 hebben immers elk 250 punten achter hun naam gekregen. In het geval van een ex aequo voorziet het reglement dat de auto met de meeste eerste plaatsen met de bloemen gaat lopen, wat verklaart waarom de jury alsnog de I-Pace als laureaat voor 2019 naar voor schuift.