Heeft waterstof nog meer toekomstperspectief dan elektriciteit als aandrijvingsbron voor auto's? Dat valt nog te bezien. Autogiganten Toyota en Honda zien in waterstofgas de ultieme oplossing voor zero-emissie, maar minstens evenveel producenten geloven meer in batterij-elektrische voertuigen.

Een waterstofwagen is uitgerust met een brandstofcel, die waterstof omzet in elektriciteit. Bij deze chemische reactie komt enkel water vrij. Die zuivere stof komt via de uitlaat onder de vorm van waterdamp in de lucht terecht. De geproduceerde elektriciteit drijft de elektromotor van de wagen aan.

De meest ecologische oplossing? Waterstof heeft een streepje voor op elektriciteit omdat er geen accu bij aan te pas komt. De accu in een elektrische wagen bevat zeldzame materialen, die niet altijd op de meest milieuvriendelijke manier worden ontgonnen. Elektriciteit wint het dan weer op efficiëntie. Waterstof moet worden opgeslagen, getransporteerd, opnieuw opgeslagen en getankt. Bij al deze stappen gaat energie verloren. Alles samen verbruikt een waterstofauto meer elektriciteit dan een batterij-elektrische wagen.

Waterstof tanken gaat wel veel sneller dan het opladen van een accu. Probleem is dat er vandaag slechts een handvol waterstofstations in België staat. Het uitbouwen van een performant netwerk van waterstoftankstations neemt makkelijk tien jaar of langer in beslag. Vergeet ook de prijs niet: aan de pomp betaal je ongeveer 10 euro voor een kilo waterstof. Daarmee haal je een afstand van gemiddeld 100 kilometer. Behoorlijk prijzig, dus.

In deze artikelreeks, gespreid over meerdere maanden, krijgt u elke week het antwoord op drie vragen over elektrisch rijden. Zit u met een vraag die nog niet beantwoord werd? Stel ze gerust hier.

