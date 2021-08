Met de Skysphere conceptwagen toont Audi een eerste telg van een hele reeks conceptcars die er aankomen. Dit is een zuiver elektrische, tweedeurs roadster die de vormtaal spreekt van de Audi-modellen van morgen.

Het merk met de vier ringen geeft hier aan hoe het luxesegment van de toekomst er kan uitzien. Deze voorbode van wat komen gaat, biedt een nieuw platform dat autonome mobiliteit moet mogelijk maken en pakt om die reden uit een totaal vernieuwend interieurconcept met veel aandacht voor infotainment en ontspanning voor onderweg.

De conceptwagen werd ontwikkeld in de Audi designstudio van het Amerikaanse Malibu en is voor het eerst aan het publiek getoond op de Monterey Car Week. De designers lieten zich overigens inspireren door de Horch 853, een legendarische roadster die meteen de link met het verleden van Audi legt.

De aandrijving van de studiewagen is geen vijf liter grote benzinemotor, maar wel een elektrische krachtbron die 465 kW en 750 Nm levert. De Zuid-Duitse constructeur voorziet een batterijcapaciteit van ruim 80 kWh wat moet volstaan voor een rijbereik van 500 km.

De constructeur voorziet eveneens een 'steer by wire' stuurinrichting. Omdat er geen fysieke verbinding is tussen stuur en wielen, kan Audi tal van rijprogramma's aanbieden, maar dit effent meteen het pad voor doorgedreven autonome rijmodi. Wanneer de auto zelfstandig rijdt, klapt het stuur weg en wordt het grote display een scherm waarop de passagiers een film kunnen bekijken, maar ook surfen of een videocall maken.

