Audi kijkt de toekomst met vertrouwen tegemoet. De constructeur wordt hierin gesterkt door een cliënteel dat meer dan ooit kiest voor nieuwe en groenere technologie.

Audi heeft in 2021 net 1.680.512 wagens geleverd, ongeveer evenveel (-0,7%) als in 2020. Er werden ruim 81.894 volledig elektrisch aangedreven voertuigen verkocht, de hybride en plug-in hybride voertuigen niet meegeteld. Dat is goed voor een stijging met 57,5% in vergelijking met 2020. Ook de portfolio van elektrisch aangedreven modellen is drastisch vergroot met de e-tron GT, de RS e-tron GT en later ook de Q4 e-tron en diens Sportback-afgeleide. Inmiddels heeft Audi 7 elektrisch aangedreven modellen in zijn gamma. Audi wil duidelijk op dit elan verder want het belooft om tussen nu en 2026 fors te blijven investeren in elektrificatie en hybride aandrijvingen. In totaal wordt tegen 2026 ruim 18 miljard euro vrijgemaakt voor EV-ontwikkeling op een totale investeringskost van 37 miljard euro. Tegen 2025 moet het gamma meer dan 20 elektrisch aangedreven modellen tellen. Zo ziet het er naar uit dat de volgende generatie van de A6 exclusief elektroaandrijving krijgt, want de constructeur verklapte al eerder dat de A6 op een platform wordt gebouwd uitsluitend voor elektrische voertuigen. Audi maakt er verder geen geheim van dat alle nieuwe modellen die vanaf 2026 op de markt komen 100% elektrisch zullen zijn. Daarmee geeft de constructeur meteen ook toe dat Audi niet langer zal investeren in de ontwikkeling van een Euro7 verbrandingsmotor, die - niet toevallig - vanaf 2026 verplicht wordt voor nieuwe modellen.