Hoewel Audi duidelijk inzet op een groter geëlektrificeerd gamma, bedient het Zuid-Duitse merk nu het nog kan ook een cliënteel dat op zoek is naar een klassiek gemotoriseerde volbloed sportwagen.

De Audi R8 is het sportieve topmodel van de constructeur en wordt doorgaans geleverd met de huiseigen vierwielaandrijving die Audi enkele decennia geleden 'Quattro' doopte. Vandaag gaat Audi nog een stapje verder door een achterwielaangedreven versie voor puristen aan te bieden.

De combinatie van een centraal gemonteerde V10 motor die zijn 570 pk rechtstreeks naar de achteras stuurt, reageert bijzonder verfijnd. Deze tiencilindermotor draait atmosferisch (zonder turbo of drukvoeding) waardoor hij op een bijzonder lineaire manier zijn vermogen opbouwt en daarbij een zeer specifieke klank produceert.

Dit Performance model neemt 60% van de onderdelen over van de LMS GT4-versie die voor competitiegebruik werd ontwikkeld. Belangrijke elementen hier zijn de aangepaste achterwielophanging, de keramische schijfremmen en de uitermate precieze besturing, met dank aan de achterwielaandrijving.

Deze RWD (rear wheel drive) R8 V10 is als coupé of als open spider-versie beschikbaar. De prestaties zijn ronduit indrukwekkend want de acceleratie van 0 tot 100 km/u lukt in 3,7 seconden en de topsnelheid bedraagt 327 km/u.

Deze bijzondere modellen worden overigens grotendeels met de hand gebouwd in de Böllinger Höfe van de Audi-productiesite in Neckarsulm.

