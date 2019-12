De elektrificatie is bij Audi volop bezig. Nu krijgt de Q7 een nieuwe plug-in hybride versie met vermogensvarianten van 381 pk en 456 pk en een elektrisch rijbereik tot 43 kilometer.

In de tweede helft van 2019 debuteerden vier nieuwe Audi-modellen met een plug-inhybride aandrijving: de Q5, de A8, de A6 en de A7 Sportback, en nu zet de nieuwe Q7 TFSI e quattro deze reeks verder. Deze plug-inhybride draagt het logo 'TFSI e'.

Net zoals elke plug-in hybride maakt de Audi Q7 TFSI e quattro gebruik van twee krachtbronnen. Enerzijds de 3.0 TFSI verbrandingsmotor met 340 pk en 450 Nm die voldoet aan de Euro 6d-TEMP-uitstootnorm. En daarnaast een synchroon elektromotor met permanente magneet die een piekvermogen ontwikkelt van 94 kW en 350 Nm aan koppel, en geïntegreerd is in de behuizing van de achttraps Tiptronic-automaat. De energie voor de elektromotor wordt geleverd door een vloeistofgekoelde lithium-ionbatterij die onder de bagagevloer zit en een opslagcapaciteit biedt van 17,3 kWh bij een spanning van 380 volt

Twee verschillende ontwerpen voor de elektromotor maken dat Q7 TFSI e-klanten kunnen kiezen tussen twee vermogensversies, die zich onderscheiden op het vlak van bijvoorbeeld de booststrategie. De Q7 60 TFSI e quattro ontwikkelt een systeemvermogen van 456 pk en heeft een systeemkoppel van 700 Nm. Dat is 250 Nm meer dan de benzinemotor op zijn eentje genereert. Wanneer de twee motoren samenwerken in hun boostmodus, trekt hij op van 0 naar 100 km/u in 5,7 seconden en haalt hij een elektronisch begrensde topsnelheid van 240 km/u. Tot snelheden van 135 km/u kan de elektromotor alleen voor de aandrijving zorgen.

De Q7 55 TFSI e quattro ontwikkelt 381 pk en een systeemkoppel van 600 Nm. Hij sprint van 0 naar 100 km/u in 5,9 seconden. De elektromotor kan ook hier de auto tot 135 km/u alleen aandrijven en in samenwerking met de verbrandingsmotor ligt een topsnelheid van 240 km/u binnen bereik. Wanneer ze elektrisch rijden, halen beide Q7-versies een identiek rijbereik van tot 43 kilometer volgens de WLTP-procedure.

De Q7 TFSI e quattro heeft gecombineerd brandstofverbruik van 2,8-3,0l/100 km, een gecombineerd stroomverbruik van 21,9-22,9kWh/100 km en een gecombineerde CO2-uitstoot van 64-69g/km. De laadingang van de nieuwe plug-inhybrides zit links achteraan, aan de andere kant dan de tankklep. De Audi Q7 TFSI e quattro kan onderweg eenvoudig worden opgeladen aan openbare laadpunten via de standaard Mode 3-kabel met Type 2-connector. De Audi Q7 60 TFSI e quattro zal beschikbaar zijn voor een basisprijs van 82.000 euro in België en de Audi Q7 55 TFSI e quattro voor 69.500 euro. De marktintroductie begint in januari 2020.(Belga)