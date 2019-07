Omdat de marktvraag naar SUV-modellen blijft groeien, besloot Audi om een Sportback versie van de compacte Q3 SUV te lanceren.

De designers hebben voornamelijk de daklijn verlaagd waardoor de Q3 een stuk dynamischer voor de dag komt. Bovendien suggereert deze vormtaal dat de Sportback-versie langer is (4,50 meter) dan de gewone Q3. Deze illusie wordt nog aangescherpt door het onderstel 3 cm te verlagen. De coupéversie van de Q3 zou (iets) speelser moeten zijn, vooral omdat Audi standaard een progressieve stuurbekrachtiging monteert die directer gaat reageren naarmate de stuuruitslag groter wordt. Optioneel kan de klant ook kiezen voor een gestuurde demping waardoor de rij- en stuurprecisie andermaal toeneemt. Hier worden eveneens diverse rijmodi voorzien. Audi zal de Q3 Sportback op de Europese markt aanbieden met benzine- of dieselmotoren. Met 230 pk is de 2.0 TFSI de krachtigste motor. Deze 45 TFSI quattro S tronic heeft een CO2-uitstoot tussen 160 en 174 g/km, afhankelijk van de configuratie. De 2.0 TDI levert 150 pk in combinatie met een CO2-emissie tussen 123 en 129 g/km. De Q3 Sportback is leverbaar met standaard vierwielaandrijving op de meest krachtige motorisaties. Binnenin kan men de achterbank op een rail verschuiven en de rugleuningen kan drie delen worden neergeklapt, terwijl de koffer 530 tot 1400 liter slikt, afhankelijk van de configuratie van de stoelen. (Belga)