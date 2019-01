Audi noteert verkoopdaling van 3,5% in 2018

Gedurende de voorbije 12 maanden is de Europese verkoop zelfs met 13,6% gedaald. De Audi A1, A6, A7 en Q3 - die in 2018 werden vernieuwd - zijn goed voor een derde van de verkoop. Ondanks de dalende cijfers bevestigt de constructeur uit Ingolstadt zijn leiderspositie in het premiumsegment in China, en dat voor het 30ste opeenvolgende jaar.

Op de Noord-Amerikaanse markt was het cijfer in 2018 vergelijkbaar met dat van 2017 (-0,9%). De onstabiele politieke situatie en de overgang naar de nieuwe WLTP-norm liggen aan de basis van de mindere resultaten op de Europese markt. Over alle modellen heen werd een daling van 13,6% opgemeten en er werden uiteindelijk 743.600 voertuigen verkocht.

Ook op de Belgische markt boekte Audi het voorbije jaar een terugval van 13,84% zodat er 28.710 voertuigen werden verkocht. Met 16.000 pre-reservaties - waarvan ruim 700 in België - voor de volledig elektrische Audi e-tron belooft 2019 beter te worden.(Belga)