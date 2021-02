Met de lancering van de e-tron GT hoopt Audi opnieuw de poleposition onder de Duitse luxeautomerken te kunnen veroveren.

Eerst even terug naar het einde van de 19de eeuw. In Europa wemelt het van industriële activiteiten, de ene startup na de andere probeert zijn geluk, met wisselend succes. In 1899 wordt in Keulen de Horch Motorwagenwerke AG boven de doopvont gehouden. Na tien jaar gaat oprichter August Horch op zoek naar een nieuwe uitdaging. Onder de merknaam Audi rolt in 1909 de eerste Type A van de band. Audi is de Latijnse vertaling van het Duitse woord horch dat 'luister' betekent. In de daaropvolgende jaren gaat het August Horch en Audi voor de wind, tot de beurscrash van 1929 een implosie van de wereldhandel veroorzaakt. Audi raakt in de financiële problemen en ziet zich in 1932 genoodzaakt te fuseren met DKW, Horch en Wanderer. De fusie krijgt de nieuwe merknaam Auto Union alsook een nieuw merklogo in de vorm van vier ringen. Na de Tweede Wereldoorlog verandert de merknaam in DKW Auto Union en worden zowel de autogroep als Duitsland opgesplitst. Via omwegen slaagt Volkswagen erin de aandelen in handen te krijgen, het begin van de wederopstanding van Audi als zelfstandig merk - onder de vleugels van Volkswagen. De verouderde en sterk vervuilende tweetaktmotoren worden vervangen door een moderne 1.7 liter viertaktmotor van Mercedes-Benz. In 1968 maakt de Audi 100 zijn debuut, een 4-deurs limousine die in feite de voorloper is van de A6. Die rolt een eerste maal van de band in 1982 en is beschikbaar met permanente vierwielaandrijving, wat een novum is in het luxesegment. Onder het motto 'Vorsprung durch Technik' profileert Audi zich als een innovatief én sportief merk: over een periode van zes jaar behaalt het merk met de vier ringen uit Ingolstadt 23 overwinningen en 4 wereldkampioentitels in het WK rally. Onvergetelijk zijn de spectaculaire performances van tweevoudig wereldkampioen Walter Röhrl aan het stuur van de Audi Quattro Sport. Audi profiteert nog altijd van het Quattro-succes van weleer, misschien wel de beste technologische investering ooit in de geschiedenis van het merk. Zoals het ook nog altijd de vruchten plukt van de designrevolutie onder leiding van Walter de Silva wiens geniaal tekentalent wondermooie creaties heeft opgeleverd die ontelbare designprijzen hebben gewonnen en voor de eeuwigheid geschapen lijken. De Italiaanse designer geldt als een van de meest prominente vormgevers van zijn generatie en is ook de bedenker van het zeshoekige radiatorrooster dat kenmerkend is voor het merkgezicht van Audi én niemand onbewogen laat. Je bent pro of contra. Daarmee zijn we op onze reis in de tijd in het heden aanbeland. Walter de Silva geniet van zijn pensioen op zijn landgoed in Toscanië en werd als head of design opgevolgd door zijn assistent Mark Lichte. Die staat voor de aartsmoeilijke opdracht om de succesvolle designlijn op een subtiele wijze aan te passen aan de veranderende tijdsgeest. Bovendien kreeg hij de opdracht mee een duidelijker onderscheid te creëren tussen de diverse Audi-modelreeksen. Voor een niet-geoefend oog bleek dat verschil niet altijd zichtbaar. Lichte heeft die opdracht met bravoure volbracht. Zijn puristische stijl staat in schril contrast met de barokke creaties van zijn collega's in München en Stuttgart. Gelijktijdig voltrekt zich onderhuids een ware technologische revolutie. De traditionele benzine- en dieselmotoren moeten plaatsmaken voor elektromotoren, een megabatterij in de bodem van de auto zorgt voor de noodzakelijke energievoorziening in de vorm van elektrische stroom maar ook voor zo'n 500 kilogram extra gewicht. Een en ander veronderstelt een compleet andere architectuur van de auto die echter nieuwe mogelijkheden creëert op het vlak van design. Een compacte elektromotor neemt immers veel minder plaats in dan een grote benzine- en dieselmotor. Aerodynamisch is nu veel meer mogelijk en dat is goed nieuws voor wie oog heeft voor innovatief design. Gedaan dus met meer van hetzelfde. In 2018 lanceerde Audi met de e-tron als eerste Duitse premiummerk een elektrisch aangedreven SUV. Die kreeg korte tijd nadien het gezelschap van de Mercedes EQC, op de BMW iX3 was het wachten tot eind 2020. Alle drie waren afgeleide varianten van bestaande modellen met conventionele aandrijving, bedoeld om de technologische achterstand op Tesla te maskeren tegenover de consument. Haast en spoed zijn echter zelden goed. Daarom verheugen we ons op de komst van de Audi e-tron GT op basis van een e-platform dat ook door de Porsche Taycan wordt gebruikt. Daardoor moeten er geen compromissen meer worden gesloten op het vlak van design en kreeg Mark Lichte carte blanche voor wat is uitgemond in een kunstwerk op wielen. Lees verder onder de foto'sDe Audi e-tron GT is een vierdeurs coupé met de allure van een gran turismo en een overweldigende emotionele uitstraling die zelfs de Porsche Taycan in de schaduw stelt. Een hard maar eerlijk verdict. De e-tron GT is een Audi die de wereld nog nooit heeft gezien met een luchtweerstandscoëfficiënt van zegge en schrijve 0,24. Ook het interieur straalt diezelfde emotionaliteit en puurheid uit. De bestuurders- en passagiersstoel vooraan zijn sportief laag geplaatst en zijn gescheiden door een brede middenconsole. Achteraan beschikken volwassen passagiers over voldoende ruimte in alle richtingen. De klant kan kiezen uit drie zetelvarianten. Audi combineert sportiviteit en comfort met duurzaamheid dankzij een ledervrij interieur en bekleding uit een hoog percentage gerecycleerd materiaal. Een virtual cockpit (12,3 inch) en MMI-aanraakscherm (10,1 inch) zijn standaard evenals spraakbediening met online verbinding, head-up display is een optie. De lijst van rijhulp- en infotainmentssystemen is allesomvattend en up-to-date. Matrix LED-koplampen zijn standaard in de RS e-tron GT en optie in de basisversie, voor matrix LED-koplampen met laserlicht die zorgen voor een verdubbeling van de reikwijdte van het grootlicht moet extra worden betaald. Lees verder onder de fotoElektrische vierwielaandrijving met een permanent bekrachtigde synchroonmotor op de voor- en achteras is standaard, het totaal vermogen van de Audi e-tron GT quattro bedraagt 476 pk, in de RS-versie stijgt het vermogen tot 598 pk. Zoveel vermogen resulteert in fenomenale prestaties: van 0 naar 100 km/u in 3,3 seconden en een topsnelheid van respectievelijk 245 en 250 km/u. De lithium-ionbatterij heeft een netto-energiecapaciteit van 85 kWh en een spanningsniveau van 800 volt. Laden met wisselstroom met een vermogen van 11 kW is standaard en met 22 kW over zeer afzienbare tijd. Laden met gelijkstroom met een vermogen tot 270 kW is standaard. Volgens Audi beschikt de e-tron GT over een WLTP-rijbereik van 487 kilometer en varieert de oplaadduur van 25 minuten aan een snellader tot 9,5 uur aan een wallbox. Het is wachten op de resultaten van een eigen testrit om deze cijfers in het perspectief van dagelijks gebruik te plaatsen. Zo treden in de winter grote verschillen op die kunnen oplopen tot 40 procent minder rijbereik. In de aanloop naar de marktintroductie heeft Audi België vorig jaar kandidaat-kopers de mogelijkheid geboden een voorafbestelling te plaatsen. Tot nu toe hebben 140 belangstellenden ingetekend op een van beide versies. De instapprijs van de e-tron GT quattro bedraagt 102.900 euro, voor de krachtigere RS-versie moet 143.200 euro worden betaald. Hij is daarmee een directe concurrent van de Porsche Taycan die op dezelfde leest is geschoeid maar niet dezelfde sportieve uitstraling bezit. Met de e-tron GT legt Audi de lat zeer hoog, ook voor pionier Tesla.