Audi breidt zijn aanbod elektrische wagens uit met twee modellen: de SUV Q4 E-Tron en zijn Sportback-variant met coupé-allures. Het gaat om relatief betaalbare modellen met een basisprijs van 41.990 euro en een rijbereik tot 520 km.

Met een lengte van 4,59 meter past de Q4 E-Tron in het Audi-gamma netjes tussen de Q3 en Q5. Zijn technische basis deelt hij echter met de ID.4 van zustermerk Volkswagen, die nagenoeg dezelfde afmetingen heeft. Ook in de Q4 valt het interieur verrassend ruim uit met voldoende plaats voor alle inzittenden en een koffer met een volume van 520 tot 1.490 liter. Een digitaal dashboard is hier standaard.

De Audi Q4 E-Tron wordt gelanceerd met drie vermogensvarianten. © GF

Bij de lancering van de Q4 E-Tron zijn er drie vermogensversies verkrijgbaar. De 35 E-Tron produceert 170 pk en heeft een batterijpakket van 55 kWh dat een WLTP-rijbereik van 341 km oplevert. De 40 E-Tron is goed voor 204 pk en beschikt over een grotere batterij van 82 kWh die een ruimere actieradius van 520 km verzekert.

Tenslotte biedt de 50 E-Tron Quattro een gelijkaardige configuratie met daarbovenop nog een extra elektromotor op de vooras, goed voor een totaalvermogen van 299 pk en een rijbereik van 488 km. Deze versie is ook de snelste sprinter die in 6,2 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert.

Wat opladen betreft, kunnen de twee krachtigste versies 11 kW wisselstroom en 125 kW gelijkstroom aan, zodat op 10 minuten ongeveer 130 km kan worden 'bijgetankt'. Met de kleinere batterij is de 35 E-Tron tot 7,4 kW en 100 kW beperkt, waardoor deze operatie iets trager verloopt.

Het ruime interieur met een digitaal dashboard © GF

Dan de prijzen van de Q4 E-Tron, die intussen bij de Audi-verdelers staat te pronken. Het aanbod begint bij de 35 E-Tron die voor 41.990 euro van eigenaar verandert. De 40 E-Tron kost 48.500 euro en het prijskaartje van de 50 E-Tron Quattro bedraagt 56.350 euro. Voor de Sportback, die standaard ook rijkelijker is uitgerust, wordt telkens 2.000 euro meer aangerekend.

Met een lengte van 4,59 meter past de Q4 E-Tron in het Audi-gamma netjes tussen de Q3 en Q5. Zijn technische basis deelt hij echter met de ID.4 van zustermerk Volkswagen, die nagenoeg dezelfde afmetingen heeft. Ook in de Q4 valt het interieur verrassend ruim uit met voldoende plaats voor alle inzittenden en een koffer met een volume van 520 tot 1.490 liter. Een digitaal dashboard is hier standaard.Bij de lancering van de Q4 E-Tron zijn er drie vermogensversies verkrijgbaar. De 35 E-Tron produceert 170 pk en heeft een batterijpakket van 55 kWh dat een WLTP-rijbereik van 341 km oplevert. De 40 E-Tron is goed voor 204 pk en beschikt over een grotere batterij van 82 kWh die een ruimere actieradius van 520 km verzekert. Tenslotte biedt de 50 E-Tron Quattro een gelijkaardige configuratie met daarbovenop nog een extra elektromotor op de vooras, goed voor een totaalvermogen van 299 pk en een rijbereik van 488 km. Deze versie is ook de snelste sprinter die in 6,2 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert.Wat opladen betreft, kunnen de twee krachtigste versies 11 kW wisselstroom en 125 kW gelijkstroom aan, zodat op 10 minuten ongeveer 130 km kan worden 'bijgetankt'. Met de kleinere batterij is de 35 E-Tron tot 7,4 kW en 100 kW beperkt, waardoor deze operatie iets trager verloopt.Dan de prijzen van de Q4 E-Tron, die intussen bij de Audi-verdelers staat te pronken. Het aanbod begint bij de 35 E-Tron die voor 41.990 euro van eigenaar verandert. De 40 E-Tron kost 48.500 euro en het prijskaartje van de 50 E-Tron Quattro bedraagt 56.350 euro. Voor de Sportback, die standaard ook rijkelijker is uitgerust, wordt telkens 2.000 euro meer aangerekend.