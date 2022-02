Audi gaat zich concentreren op het duurdere gamma met de grootste winstmarges. Dat betekent weldra het einde van de A1 en Q2.

Het is een tendens die zich al enkele jaren aftekent op de automarkt. Steeds meer merken schrappen de kleinste modellen uit hun aanbod om zich de concentreren op de duurdere wagens waarmee meer geld te verdienen valt. Ook Audi gaat die richting uit, want CEO Markus Duesmann verklaarde aan de Duitse economische krant Handelsblatt dat de A1 en Q2 geen opvolger krijgen en dus binnenkort uit de portfolio van het premiummerk van de Volkswagen Groep zullen verdwijnen.

Die beslissing is genomen maar de afwikkeling hangt ook af van andere factoren, waaronder de chiptekorten. En aangezien de markt van duurdere modellen het merkelijk beter doet die van de bescheiden wagens, is het volgens Duesmann logisch dat daaraan de voorkeur wordt gegeven. Op die manier is die rekening vlug gemaakt en kan de productie van de A1 en Q2 misschien sneller dan gedacht eindigen.

Dit betekent dat klanten met een beperkter budget naar een ander merk moeten uitkijken voor de aankoop van hun volgende wagen. Maar daarvoor is natuurlijk een oplossing voorhanden binnen de eigen familie met het aanbod van de goedkopere merken van de Volkswagen Groep: Skoda, Seat en Volkswagen.

Het is een tendens die zich al enkele jaren aftekent op de automarkt. Steeds meer merken schrappen de kleinste modellen uit hun aanbod om zich de concentreren op de duurdere wagens waarmee meer geld te verdienen valt. Ook Audi gaat die richting uit, want CEO Markus Duesmann verklaarde aan de Duitse economische krant Handelsblatt dat de A1 en Q2 geen opvolger krijgen en dus binnenkort uit de portfolio van het premiummerk van de Volkswagen Groep zullen verdwijnen.Die beslissing is genomen maar de afwikkeling hangt ook af van andere factoren, waaronder de chiptekorten. En aangezien de markt van duurdere modellen het merkelijk beter doet die van de bescheiden wagens, is het volgens Duesmann logisch dat daaraan de voorkeur wordt gegeven. Op die manier is die rekening vlug gemaakt en kan de productie van de A1 en Q2 misschien sneller dan gedacht eindigen.Dit betekent dat klanten met een beperkter budget naar een ander merk moeten uitkijken voor de aankoop van hun volgende wagen. Maar daarvoor is natuurlijk een oplossing voorhanden binnen de eigen familie met het aanbod van de goedkopere merken van de Volkswagen Groep: Skoda, Seat en Volkswagen.