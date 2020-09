Audi voegt een nieuwe telg toe aan de A3-familie: de A3 Sportback 30 g-tron, die op aardgas functioneert en een rijbereik van 495 kilometer voorlegt.

Omdat deze A3 op aardgas (CNG) functioneert is hij zeer economisch en klimaatvriendelijk, met een heel lage uitstoot. Net zoals alle versies van deze modelreeks pakt hij uit met een sportief design, een digitaal bedieningsconcept en een rijkelijke standaarduitrusting. In België start de verkoop begin oktober met een basisprijs van 30.600 euro.

De A3 Sportback 30 g-tron wordt aangedreven door een 1.5 TFSI-motor die 131 pk en 200 Nm aan koppel van 1.400 tot 4.000 t/min ontwikkelt. Zijn turbo met variabele turbinegeometrie maakt optimaal gebruik van de energie in de uitlaatgassen voor een vroege en harmonieuze koppelopbouw, terwijl de Miller-verbrandingscyclus verbruiksvoordelen biedt bij een normale rijstijl. Met zijn kortere compressieslag en lange uitlaatslag is hij ook specifiek afgestemd op werken onder deellast. De kracht wordt aan de voorwielen doorgegeven via de standaard zeventraps S tronic.

De CNG-versie sprint van 0 naar 100 km/u in 9,7 seconden onderweg naar een topsnelheid van 211 km/u. Het gemiddelde NEDC-brandstofverbruik van de viercilinder is slechts 3,5 kilo gecomprimeerd aardgas per 100 kilometer, wat overeenstemt met een CO2-equivalent van 96 gram per kilometer. Met een volle gastank heeft de auto een NEDC-rijbereik tot 495 kilometer en een WLTP-rijbereik tot 445 kilometer. Dat wordt aangevuld met het extra rijbereik van de reservebenzinetank met een netto bruikbaar volume van 9 liter die voor de achteras is geplaatst.

De drie CNG-tanks zijn dwars op de rijrichting achterin de Audi geplaatst. Een smalle stalen cilinder met een inhoud van zo'n 4 kilogram gas zit voor de benzinetank. Twee grotere tanks, die elk zo'n 7 kilogram CNG kunnen bevatten, zitten onder de koffervloer.(Belga)

