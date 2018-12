Aston Martin Valkyrie krijgt atmosferische V12

Deze exclusieve supercar vaart duidelijk tegen de wind in. Daar waar de meeste constructeurs - ook sportwagenfabrikanten - hun toevlucht zoeken tot turbomotoren onder invloed van de striktere CO2-normen, kiest Aston Martin voor een klassieke atmosferische motor (zonder turbo, nvdr.). De huisleverancier van James Bond gaat hiervoor in zee met een bijzonder competente motorenbouwer Cosworth. Die Britse toeleverancier werkt aan een 6,5 liter grote V12-motor die een onwaarschijnlijk vermogen van meer dan 1.000 pk ontwikkelt en 740 Nm aan koppel levert. Het maximale motorkoppel komt vrij vanaf 7.000 omwentelingen en voor het maximale vermogen moet de naald van de toerenteller naar 10.500 opm. De Valkyrie zal overigens nog krachtiger worden, want Aston gaf eerder aan dat er ook een hybride aandrijving wordt voorzien. De V12-motor weegt 206 kg en maakt integraal deel uit van de dragende structuur van deze hypercar die volledig in lichtgewichtmaterialen zoals carbon zal worden gebouwd. (Belga)