Aston Martin ontwikkelde een cabrioletversie van zijn hypercar Valkyrie en toont die aan het publiek op het prestigieuze Pebble Beach Concours d'Elegance in Californië.

Het is misschien verrassend dat Aston Martin nu al een cabrioletversie van de Valkyrie showt, terwijl het gesloten basismodel nog niet eens productieklaar is. Anderzijds is in dit segment van megaluxewagens alles mogelijk en werd wellicht van in het begin al een dakloze variant van de Valkyrie voorzien door Red Bull Advanced Technologies dat voor de ontwikkeling van deze hypercar instaat.

Natuurlijk is de keuze voor Californië logisch vanuit commercieel standpunt omdat nu eenmaal een groot deel van de productie van Aston Martin in de Verenigde Staten wordt afgezet. Bovendien is het Pebble Beach Concours d'Elegance 'the place to be' voor de gefortuneerde Amerikaanse autoliefhebbers, zodat de prestigemerken dit evenement graag aangrijpen om hier exclusieve modellen voor te stellen. Een beetje zoals in ons land de Zoute Grand Prix. En daar moet je natuurlijk met een heel bijzonder iets uitpakken.

Nog even geduld

Veel is er nog niet geweten over de Valkyrie zonder dak, behalve dat de deuren naar voor open scharnieren, zoals op de foto te zien is, en dat onder de motorkap wellicht dezelfde aandrijving zit als bij het basismodel. Dat betekent een hybride systeem met een vermogen van 1.176 pk en een koppel van 900 Nm, dat komt van de combinatie van een atmosferische V12 6,5 liter met 1.014 pk en een 162 pk sterke elektromotor.

In ieder geval zullen de kopers voor dit model nog even geduld moeten oefenen omdat het finale afstelwerk op de Valkyrie nog altijd niet voltooid is. In totaal plant Aston Martin 999 exemplaren van de Valkyrie te maken.

