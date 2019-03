Aston Martin test eerste SUV-model

De DBX onderging zopas een grondige testsessie in Zweden in de testinfrastructuur van Pirelli vlak bij de poolcirkel. Constructeurs trekken massaal naar het hoge noorden om hun voertuigen te testen in de laatste ontwikkelingsfase voor de commercialisering.

De klimatologische omstandigheden zijn er uitstekend om de elektrische installatie van de wagen danig op de proef te stellen. Verder biedt deze streek in dit seizoen ook perfecte omstandigheden om de laatste hand te leggen aan de afstelling van het onderstel en de kalibratie van rijhulpsystemen zoals ABS en ESP. De gladde omstandigheden zijn bovendien uitermate geschikt om een gestuurde demping of een elektronisch geregeld differentieel te finetunen.

Deze Aston SUV zal uiteraard over vierwielaandrijving beschikken en volgens de constructeur is de ontwikkeling perfect op schema. Het eerste prototype zal in de zomer van dit jaar worden gebouwd en de eerste exemplaren van de productieversie zouden vanaf 2020 van de montagelijn moeten rollen.(Belga)