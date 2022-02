Aston Martin heeft niet alleen een team in de Formule 1, het Britse merk levert dit seizoen ook de safety car en de medical car met de Vantage en de DBX.

De safety car is de wagen die het peleton aanvoert en in toom houdt na een incident tijdens een Grote Prijs Formule 1, terwijl de medical car met een dokter aan boord klaarstaat om meteen in te grijpen als er brokken op de omloop vallen. Daarvoor zijn uiteraard zeer snelle wagens vereist die meestal door prestigieuze sportwagenmerken worden geleverd. Sinds vorig jaar is dat Aston Martin, dat die rol wel deelt met Mercedes-AMG. Om de beurt komen er dus een Aston Martin Vantage en DBX en een Mercedes-AMG GT R en C 63 S break in actie tijdens de Grote Prijzen Formule 1.

De Aston Martin Vantage F1 safety car © GF

De Astons komen dit seizoen voor het eerst op het toneel tijdens de Grote Prijs van Australië die van 8 tot 10 april plaatsvindt. De safety car die meestal door Bernd Mayländer wordt bestuurd, is een aangepaste versie van de Vantage waarin de 4.0 biturbo V8 535 pk en 585 Nm produceert. Daarvan werd in 2021 trouwens een straatlegale 'F1 Edition' uitgebracht voor gefortuneerde F1-fans. De DBX medical car met in de regel Alan Van der Merwe aan het stuur, maakt gebruik van dezelfde krachtbron die in de SUV 550 pk naar de wielen leidt. Hij was het die samen met dokter Ian Roberts de onfortuinlijke Romain Grosjean uit het brandende Haas-wrak bevrijdde in de Grote Prijs van Bahrein 2020.

