Renault gaat een grote SUV lanceren en deze Arkana coupé lijkt qua design sterk op de BMW X6.

SUV-modellen met coupétrekjes werden tot voor kort enkel door premiummerken aangeboden en deze vaak agressief ogende modellen bleken erg succesvol. Precies om die reden wil Renault een vergelijkbaar model ontwikkelen waarbij men dit concept wil democratiseren.

Voor de Franse constructeur is dit alvast een totaal nieuwe niche. De Arkana is gebaseerd op het platform van de nieuwe Clio en wordt aangedreven door een 1.3 liter grote benzinemotor. Die motor zal eveneens beschikbaar zijn met hybride afgeleiden zoals bij de recent gelanceerde versies van de Clio, de Captur en de Mégane. Op dit ogenblik zijn er nog niet veel details bekend, maar in de wandelgangen heeft men het over een prijs van rond de 30.000 euro. Binnenin voorzit Renault moderne technologie op vlak van infotainment en veiligheid en dat merk je bijvoorbeeld aan de grote geïntegreerde schermen.

De Arkana zal in de Koreaanse fabriek van Busan, naast de Samsung NM3 worden geassembleerd. Die Samsung wordt nu al op verschillende markten verkocht.(Belga)

