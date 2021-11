In de markt van hypercars mogen de ingenieurs hun creativiteit de vrije loop laten om de snelste en meest exclusieve bolides te ontwikkelen. Dat hebben ze zeker bij Apollo begrepen waar de Project Evo opzien baart met zijn verschijning én zijn prestaties.

Deze opzichtige Apollo Project Evo, die in Shanghai op de International Import Expo werd onthuld, is gebaseerd op de enkele jaren geleden voorgestelde Apollo IE - wat staat voor Intensa Emozione - en wil graag de nieuwe referentie onder de hypercars worden. Deze versie onderging vooral een evolutie op vlak van de aerodynamica van het koetswerk dat getooid is met allerlei extra vleugeltjes en uitsteeksels en daardoor de look van een extravagante Batmobile krijgt.

Die ingreep is meer dan enkel uiterlijk vertoon, want de Apollo Project Evo beschikt over een actieve stroomlijn die zich dus kan aanpassen aan de rijomstandigheden. De 'oude' Apollo IE wist al een indrukwekkende neerwaartse druk van 1.350 kilogram te genereren en dat moet de nieuwe versie ver overtreffen, al werden hierover nog geen concrete data meegedeeld.

De Apollo Project One heeft een gesofistieerde stroomlijn © GF

Sprintkampioen

Ook wat de aandrijving en de prestaties betreft, blijft alles voorlopig nog in een mysterie gehuld. Wellicht zal de Apollo Project Evo nog steeds gebruik maken van de atmosferische 6,3 liter V12 die al in zijn voorganger dienstdeed en daar 780 pk leverde, wat goed was voor een sprint van 0 tot 100 km/u in 2,7 seconden en een topsnelheid van 335 km/u. Uiteraard ligt de lat nu weer een stuk hoger.

Zeker is dat deze Apollo Project Evo op zijn beurt topprestaties zal leveren. En daar zal natuurlijk een navenant prijskaartje aan vasthangen. De eerste geruchten spreken over een tarief van 2,5 miljoen euro voor één van de zeldzame exemplaren die geproduceerd zullen worden.

