Tijdens de winterstop doopte Renault zijn F1-team om tot Alpine F1 Team. Intussen werd de felblauwe A521 bolide voorgesteld, die dit seizoen door Fernando Alonso en Esteban Ocon bestuurd wordt.

De herlancering van Alpine binnen de Renault Groep moest ook leiden tot een versterkte aanwezigheid in de autosport. De Alpines racen intussen al in de uithoudingswedstrijden en dit seizoen volgt de ultieme stap naar de Formule 1, nog altijd de koningsklasse in de racerij. Een echte nieuwkomer is dit niet, het gaat meer om een rebranding van het Renault F1-team, wat de Franse autogroep ook niet probeert te verhullen.

Alpine F1 A521 © GF

Bij de gloednieuwe Alpine A521 verwijzen de fraaie felblauwe livrei met rode en witte accenten naar de Franse en Britse vlag. Deze wagen is een evolutie van de Renault R.S.20 van 2020 en wordt aangedreven door de Renault E-Tech 20B 1.6 liter V6-motor. Conform de gewijzigde regels voor dit jaar zij de voornaamste structuurelementen overgenomen van de bolide van 2020. Alle andere onderdelen werden ontwikkeld en verbeterd, met name aan de achterzijde, waar nieuwe aerodynamische beperkingen werden opgelegd door de FIA.

De eerste eenzitter van het Alpine F1 Team wordt toevertrouwd aan Esteban Ocon en Fernando Alonso. Na een pauze van twee jaar maakt de Spanjaard zijn comeback in de Formule 1 bij de renstal waarmee hij in 2005 en 2006 zijn twee wereldtitels F1 won, toen in de kleuren van Renault. De Chinese F2-piloot Guanyu Zhou is de reserverijder.

Fernando Alonso, die onlangs nog een fietsongeval had maar hersteld lijkt, kijkt uit naar zijn comeback: "Ik ben erg blij dat ik terug ben in de Formule 1 en deel mag uitmaken van het volgende hoofdstuk van het Alpine F1 Team in deze discipline. Ik heb hard gewerkt om de draad weer op te pikken en ben van plan om van meet af aan te vallen. Voor het eerst met deze bolide rijden, zal een spannend moment zijn. We hebben een fantastisch team en moeten samen met Esteban de inspanningen van vorig jaar bestendigen en resultaten behalen. We weten dat het seizoen enorm competitief zal worden, maar we zijn er klaar voor."

Het Formule 1-seizoen 2021 gaat op 28 maart van start in Bahrein en telt 23 wedstrijden. Op 29 augustus zakt de F1-karavaan af naar ons land voor de race in Spa-Francorchamps.

Alpine F1 A521 © GF

De herlancering van Alpine binnen de Renault Groep moest ook leiden tot een versterkte aanwezigheid in de autosport. De Alpines racen intussen al in de uithoudingswedstrijden en dit seizoen volgt de ultieme stap naar de Formule 1, nog altijd de koningsklasse in de racerij. Een echte nieuwkomer is dit niet, het gaat meer om een rebranding van het Renault F1-team, wat de Franse autogroep ook niet probeert te verhullen.Bij de gloednieuwe Alpine A521 verwijzen de fraaie felblauwe livrei met rode en witte accenten naar de Franse en Britse vlag. Deze wagen is een evolutie van de Renault R.S.20 van 2020 en wordt aangedreven door de Renault E-Tech 20B 1.6 liter V6-motor. Conform de gewijzigde regels voor dit jaar zij de voornaamste structuurelementen overgenomen van de bolide van 2020. Alle andere onderdelen werden ontwikkeld en verbeterd, met name aan de achterzijde, waar nieuwe aerodynamische beperkingen werden opgelegd door de FIA.De eerste eenzitter van het Alpine F1 Team wordt toevertrouwd aan Esteban Ocon en Fernando Alonso. Na een pauze van twee jaar maakt de Spanjaard zijn comeback in de Formule 1 bij de renstal waarmee hij in 2005 en 2006 zijn twee wereldtitels F1 won, toen in de kleuren van Renault. De Chinese F2-piloot Guanyu Zhou is de reserverijder.Fernando Alonso, die onlangs nog een fietsongeval had maar hersteld lijkt, kijkt uit naar zijn comeback: "Ik ben erg blij dat ik terug ben in de Formule 1 en deel mag uitmaken van het volgende hoofdstuk van het Alpine F1 Team in deze discipline. Ik heb hard gewerkt om de draad weer op te pikken en ben van plan om van meet af aan te vallen. Voor het eerst met deze bolide rijden, zal een spannend moment zijn. We hebben een fantastisch team en moeten samen met Esteban de inspanningen van vorig jaar bestendigen en resultaten behalen. We weten dat het seizoen enorm competitief zal worden, maar we zijn er klaar voor."Het Formule 1-seizoen 2021 gaat op 28 maart van start in Bahrein en telt 23 wedstrijden. Op 29 augustus zakt de F1-karavaan af naar ons land voor de race in Spa-Francorchamps.