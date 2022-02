Alpine kondigt een verfijnde A110 aan, een geslaagde 'neoretro' versie van de A110 berlinette. De Franse constructeur die onder de vleugels van Renault werkt, meldt ook de komst van 3 elektrische modellen.

Deze aankondiging is ook en vooral goed nieuws voor de historische productiesite van Dieppe die vandaag ook de nieuwe A110 assembleert. Luca de Meo gaf als CEO van de Renault Group ook aan dat volledig elektrische Alpine GT X-Over eveneens in Dieppe zal worden gebouwd. De GT X-Over krijgt een crossover koetswerk, komt in 2025 op de markt en zal zijn technische basis delen met de Renault Mégane (E-Tech).

Vanaf 2026 krijgt de A110 ook een elektrische aandrijflijn. Of de huidige versie met verbrandingsmotor dan nog in het gamma blijft, is niet zeker. De constructeur doet daar nog geen bindende uitspraken over.

Wel zeker is dat Alpine op termijn drie elektrische modellen in het gamma zal krijgen die mogelijk een en ander gemeen hebben met de elektrisch aangedreven Renault 5. Die maakt vanaf 2024 zijn opwachting.

