Alpine lanceert een beperkte reeks van 300 stuks van zijn coupé. Deze variant krijgt een krachtige aandrijving en een bijzonder rijkelijke uitrusting.

Voor de in 2017 gelanceerde Alpine A110 is nog niet meteen een opvolger in zicht en daarom komt het Franse sportwagenmerk van Renault regelmatig met een speciale variant die de aandacht voor dit model levendig moet houden. Nu is dat Légende GT 2021 die is afgeleid van de luxueuze Légende-uitvoering en er de aandrijving van de S-versie met een 292 pk sterke 1.8-turbomotor aan toevoegt. Een interessante cocktail van prestaties en comfort.

Extra luxe en comfort aan boord. © GF

Wie geïnteresseerd is, moet er wel snel bij zijn want Alpine voorziet voor de Europese markt slechts 300 exemplaren van de A110 Légende GT 2021, voorzien van een prijskaartje van 71.850 euro. Daarvoor krijg je een leuke, exclusieve en snelle sportwagen.

De sprint van 0 naar 100 km/u lukt in 4,4 seconden en de topsnelheid bedraagt 250 km/u. Voor het koetswerk is er keuze uit de nieuwe lakkleur Argent Mercure naast het bestaande Blue Abysse. Verder herken je deze beperkte reeks aan de 18" Grand Prix velgen en de goudkleurige remklauwen. Het interieur wordt uitgevoerd in zwart of bruin leder en is voorzien van een genummerd plaatje.

