In deze tijden van elektrificatie zou je vergeten dat er nog klassieke berlines met sportieve ambities bestaan. Dat bewijst de Alfa Romeo Giulia Veloce TI die door een combinatie van sterke prestaties en Italiaanse flair weet te bekoren.

Tegenwoordig neigen de nieuwe modellen meer en meer naar multimediale centra op vier wielen en zijn we nog maar een stap verwijderd van autonoom rijden. Het pure rijplezier achter het stuur van een opwindende wagen wordt zeldzamer. Maar toch zijn er nog uitzonderingen om de echte autoliefhebber te plezieren.

Zoals de Alfa Romeo Giulia Veloce TI die alleen door zijn benaming het hart van de kenner sneller doet slaan. TI staat voor 'Turismo Internazionale' en is aanduiding die in het verleden al tal van iconische Alfa-modellen heeft getooid.

Het pakket klopt volledig om een flinke portie nostalgisch rijplezier te bieden. Een echte verademing na alle crossovers boordevol elektronische snufjes die stuk voor stuk een uiterst steriel rijgedrag vertonen dat niet meer betrokkenheid van de bestuurder vereist als een toerbus. Voor velen is de Giulia Veloce TI dan ook niet meer van deze tijd met zijn 280 pk sterke 2 liter-viercilinder turbobenzinemotor die een spurt van stilstand tot 100 km/u in 5,2 seconden neerzet en een top van 240 km/u haalt.

Een fraaie lijn en sterke prestaties. © GF

Heerlijke beleving

Maar het gaat om meer dan die pure prestaties of het rauwe sprintwerk. De beleving aan boord blijft bij elke rit een fantastische ervaring voor de liefhebber. En daarbij maken de details het verschil: de startknop op het stuur, de omsluitende kuipstoelen, de ronkende uitlaat en de vlot schakelende 8-trapsautomaat die ook manueel bediend kan worden met peddels aan het stuur.

Deze heerlijk rijdende Alfa Romeo Giulia Veloce TI kost 59.350 euro en is de op één na sportiefste in het gamma, na de 510 pk sterke Quadrifoglio waarvoor je 86.300 euro moet neertellen. Vanaf 40.750 euro kan je echter al van een Giulia genieten in de Super-versie op benzine (2.0 200 pk) of diesel (2.2 160 pk).

De Alfa Romeo Giulia TI legt de nadruk op rijplezier. © GF

Tegenwoordig neigen de nieuwe modellen meer en meer naar multimediale centra op vier wielen en zijn we nog maar een stap verwijderd van autonoom rijden. Het pure rijplezier achter het stuur van een opwindende wagen wordt zeldzamer. Maar toch zijn er nog uitzonderingen om de echte autoliefhebber te plezieren. Zoals de Alfa Romeo Giulia Veloce TI die alleen door zijn benaming het hart van de kenner sneller doet slaan. TI staat voor 'Turismo Internazionale' en is aanduiding die in het verleden al tal van iconische Alfa-modellen heeft getooid.Het pakket klopt volledig om een flinke portie nostalgisch rijplezier te bieden. Een echte verademing na alle crossovers boordevol elektronische snufjes die stuk voor stuk een uiterst steriel rijgedrag vertonen dat niet meer betrokkenheid van de bestuurder vereist als een toerbus. Voor velen is de Giulia Veloce TI dan ook niet meer van deze tijd met zijn 280 pk sterke 2 liter-viercilinder turbobenzinemotor die een spurt van stilstand tot 100 km/u in 5,2 seconden neerzet en een top van 240 km/u haalt.Maar het gaat om meer dan die pure prestaties of het rauwe sprintwerk. De beleving aan boord blijft bij elke rit een fantastische ervaring voor de liefhebber. En daarbij maken de details het verschil: de startknop op het stuur, de omsluitende kuipstoelen, de ronkende uitlaat en de vlot schakelende 8-trapsautomaat die ook manueel bediend kan worden met peddels aan het stuur.Deze heerlijk rijdende Alfa Romeo Giulia Veloce TI kost 59.350 euro en is de op één na sportiefste in het gamma, na de 510 pk sterke Quadrifoglio waarvoor je 86.300 euro moet neertellen. Vanaf 40.750 euro kan je echter al van een Giulia genieten in de Super-versie op benzine (2.0 200 pk) of diesel (2.2 160 pk).