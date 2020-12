Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en Amazon blijven hun strategische samenwerking verder uitbouwen want Alexa, de spraakgestuurde assistent, wordt in de nieuwe elektrische Fiat 500 geïntegreerd. Het ziet ernaar uit dat deze technologie ook in de overige merken en modellen van de FCA-groep zal worden geïntroduceerd.

Dankzij Alexa kunnen de inzittenden "communiceren" met hun auto door bijvoorbeeld te vragen om een muzieklijstje af te spelen, of naar het nieuws van uw favoriete radiozender te luisteren, het weer te controleren of zelfs andere geconnecteerde apparaten vanop afstand te bedienen. Via Alexa kan u immers het beheer van al uw apparaten via een "Cloud" (i nternet) centraliseren. Omgekeerd kan u van thuis (indien u hier een compatibele interface hebt) aan Alexa vragen om het laadniveau van uw autobatterij mee te delen voor u vertrekt, of u kan ook de deuren vergrendelen, indien u dat zou vergeten zijn. U kan de deuren van de wagen uiteraard ook ontgrendelen vanop afstand om een vriend en/of een koerier een pakketje te laten afleveren. U kan ook meteen een bestemming sturen naar het navigatiesysteem in de wagen. De integratie van Alexa met het Uconnect-systeem is in een eerste fase beschikbaar voor Italiaanse klanten, later zal het systeem ook in de rest van Europa worden uitgerold. (Belga)

