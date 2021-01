Mensen met een jonge mentale leeftijd willen verbonden en mobiel zijn, en ze willen coole merken maar ook kwaliteit en design. Daar willen ze best ook voor betalen. Maar een nieuwe auto kopen? Nee bedankt. Voor die groeiende groep van consumenten bedacht Lynk & Co, het Europese automerk in eigendom van het Chinese Geely, een concept dat de signatuur van de Belg Alain Visser draagt.

Als alles verandert, waarom de autowereld dan niet? Die vraag houdt Alain Visser (56) al enkele jaren bezig. Onderaan op de ladder begonnen op de marketingafdeling van Ford Belgium is hij via tussenstops bij Opel, Chevrolet en Volvo opgeklommen tot ceo van Lynk & Co. Het nieuwe Europese automerk met hoofdzetel in het Zweedse Göteborg is een satellietmerk van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group die ook eigenaar is van Volvo en Polestar.

...

Als alles verandert, waarom de autowereld dan niet? Die vraag houdt Alain Visser (56) al enkele jaren bezig. Onderaan op de ladder begonnen op de marketingafdeling van Ford Belgium is hij via tussenstops bij Opel, Chevrolet en Volvo opgeklommen tot ceo van Lynk & Co. Het nieuwe Europese automerk met hoofdzetel in het Zweedse Göteborg is een satellietmerk van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group die ook eigenaar is van Volvo en Polestar. In normale tijden vliegt Visser één keer per maand naar China, in 2020 was hij er wegens corona welgeteld één keer. 'Ik pas me aan', antwoordt hij diplomatisch op de vraag of hij daar rouwig om is. Zijn thuisbasis is trouwens Göteborg, waar ook Volvo gevestigd is. Volvo leverde de knowhow en de onderdelen voor de Lynk & Co 01, een (plug-in) hybride SUV op het platform van de Volvo XC40 en Polestar 2. Alain Visser: In 2015 wilde Geely-topman Li Shufu een nieuw merk in de markt zetten dat gebruikmaakt van de Volvo-technologie. Naar eigen zeggen zag hij in mij de geschikte persoon om die klus te klaren. Zijn aanbod kwam mij goed uit. Ik was sowieso op een punt in mijn leven aanbeland dat ik vanuit een verantwoordelijkheid tegenover mijn twee zonen het roer radicaal wilde omgooien. Ze waren trots op hun vader die was opgeklommen tot Vice President Marketing, Sales and Costumer Services bij Volvo Cars, terwijl ik almaar meer moeite ondervond om hen uit te leggen dat mijn job er in feite in bestond auto's te verkopen, en liefst zo veel mogelijk. Alsof dat de zin van het leven is. Nog meer auto's heeft gewoon geen zin. 96 procent van de tijd staan die trouwens gewoon stil. En als ze rijden, staan ze in de file. Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat duurzaamheid de toekomst is, zowel op het vlak van product als van business. Ik voerde lange gesprekken met de top van Geely, en kon hen ervan overtuigen dat mijn revolutionair concept minder risico inhield dan meer van hetzelfde, in navolging van de Japanners en Zuid-Koreanen. Mijn voorstel: positioneer Lynk & Co als een Europees merk en kies voor een revolutionaire aanpak op het vlak van product en business. Wat maakt dit concept revolutionair?Alain Visser: Wij verkopen geen auto's maar mobiliteit. Daarmee spelen we in op een trend die zich steeds duidelijker aftekent bij een groeiende groep van jonge mensen. Een eigen auto is niet langer hun grootste betrachting. Voor hen gaat het om mobiliteit. De auto is daar een onderdeel van. Onze ambitie bestaat erin meer mensen met minder auto's te laten rijden, waardoor die auto's efficiënter worden gebruikt. Daarom opteren wij voor 100 procent elektrisch rijden in de stad en voor gedeeltelijk elektrisch rijden in een minder stedelijk gebied, waar dat ook zinvol is. De Lynk & Co 01 is leverbaar als hybride en plug-in hybrid, gecombineerd met een zuinige 1.5 liter driecilinderbenzinemotor. De normale hybride bezit een vermogen van 197 pk, bij de PHEV loopt dat op tot 261 pk en bedraagt de autonomie 68 kilometer. In Europa rijdt de overgrote meerderheid van de mensen minder dan 50 kilometer per dag. Zustermerken Volvo en Polestar gaan een stap verder en bieden ook full electric modellen aan. Alain Visser: Een full electric car is in deze opstartfase van Lynk & Co geen prioriteit maar wat niet is, kan nog komen. Voorlopig beperken wij ons tot een full en een plug-in hybrid. De Lynk & Co 01 is verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw. Dat beperkt wel de mogelijkheden om een eigen cachet aan je wagen te geven. Alain Visser: Wij proberen het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken. Onze modellen zijn full option, de klant kan kiezen tussen twee motorisaties en twee koetswerkkleuren, zwart of blauw. That's it. Door daar tien kleuren aan toe te voegen, wordt die auto niet beter, maar wel duurder in de productie. We willen onszelf en de klant niet nodeloos op kosten jagen. Lynk & Co verkoopt liever een lidmaatschap dan een auto. Er is geen eigen dealernet en dus zijn er ook geen eigen showrooms. En het onderhoud besteedt u uit aan de Volvo-dealers.Alain Visser: We keep it simple! Wie lid wordt van onze community kan kiezen tussen huren of kopen. Ons verhuurconcept is geen verkapte privateleaseformule. Verhuren is bij ons zo voordelig dat de keuze vlug gemaakt is. We kozen er bewust voor om niet voor iedereen populair te zijn en daar maken we ook geen geheim van. Lynk & Co wil relevant zijn voor klanten die een auto handig vinden maar er geen willen kopen. De registratie en afhandeling gebeuren online, drie dagen later wordt de auto aan huis afgeleverd. De maandelijkse huurprijs bedraagt 500 euro, inschrijvingstaks, verzekering en zelfs onderhoud inbegrepen. Wij verhuren onze auto's op maandbasis, het contract is dus ook maandelijks opzegbaar. Een clausule in het contract biedt de klant de mogelijkheid om zijn huurauto aan derden te verhuren, en ook kunnen meerdere personen één contract afsluiten en de auto afwisselend gebruiken. Op die manier wordt de huurprijs over meerdere personen verspreid en wordt de auto intensiever en efficiënter gebruikt. Als automerk zijn we hiermee uniek. We zijn het eerste automerk dat zich waagt aan de stap die de echte pioniers Netflix en Spotify vóór ons hebben gezet. Die verkopen geen dvd's of cd's maar films en muziek, wij verkopen geen auto's maar mobiliteit. Onze ambitie is om de auto-industrie aan te passen aan wat de klant vandaag wil. Wie dat niet doet, wordt op termijn leverancier van slimme bedrijven die services aanbieden zoals Google of andere. Mijn voorstel aan de Geely-top was: laten we zelf zo'n slim bedrijf zijn dat services aanbiedt. Koopt de klant geen kat in een zak? Alain Visser: Correctie, in de meeste gevallen koopt de klant geen auto, maar huurt er een. Desgewenst kan hij online ook een proefrit reserveren. In de praktijk sluit hij dan een contract af voor één maand en gebruikt de periode als test van lange duur. Bij andere merken krijg je een testwagen ter beschikking voor een halve dag. Per land hebben we teams die instaan voor de logistiek.