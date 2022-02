Aiways is een jonge speler op onze EV-markt. De constructeur biedt slechts één model aan, de U5 en dat is een ruime SUV. Het Chinese merk organiseerde een marathonrit van 7.000 kilometer door de Scandinavische winter met als eindbestemming de Noordkaap.

Een team van Aiways reed met de U5 vanuit Duitsland naar de Noordkaap bovenaan in Noorwegen en terug. De trip van in totaal 7.000 km voerde hen via Zweden naar het uiterste landpunt. Deze oefening gebeurde in de winter waarbij omgevingstemperaturen van -20°C werden opgemeten, wat een heuse uitdaging is voor een 100% elektrisch voertuig.

Elektrische wagens kampen in een koude omgeving met twee problemen: enerzijds presteren de batterijen onder invloed van de koude minder goed omdat de ionen trager bewegen door de koude. De tweede uitdaging is het opwarmen van het auto-interieur, want hiervoor is eveneens energie nodig. Bij een auto met een verbrandingsmotor wordt het interieur gewoon verwarmd met de restwarmte van de verbrandingsmotor.

Daglicht

Het was niet de bedoeling om er een race van te maken. Met deze trip wilde Aiways aantonen dat een EV met de nodige planning ook voor complexe situaties kan worden ingezet. Alles bij elkaar reden 19 verschillende teams stukken van het traject waarbij ze werden geconfronteerd met sneeuwstormen, lage temperaturen en vooral dagen met een beperkt aantal uren daglicht, eigen aan de poolregio.

Door de uitstekende planning kon men meestal rond de 500 km per dag afleggen, met dank aan de prima laadinfrastructuur die vooral in Noorwegen goed is uitgebouwd. Precies daarom lukte de expeditie van 7.000 km in 13 dagen.

