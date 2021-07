De Abarth F595 is een speciale reeks die de link legt naar het raceverleden van het merk in de Formula Italia en de huidige Formule 4. Een hebbeding voor liefhebbers van de Italiaanse autosport.

Carlo Abarth is de stichter van het gelijknamige Italiaanse tuningbedrijf en sportwagenmerk, die veel creaties lanceerde gebaseerd op de modellen van Fiat, dat de onderneming begin jaren 70 overnam. Intussen maakt Abarth dus ook deel uit van Stellantis. Vooral de toerismewagens van Abarth zijn befaamd, maar minder bekend is dat het merk ook present was in de Formula Italia, zo'n 50 jaar geleden.

De Formule 4 en de Abarth F595 © GF

Verwant met F4

Aan die mooie pagina racegeschiedenis in de eenzitterij brengt Abarth nu een eerbetoon met de F595 waarvan een beperkte reeks zal geproduceerd worden. Vandaag maakt de Italiaanse Formule 4 eveneens gebruik van een Abarth-motor, die trouwens nauw verwant is met de 1,4 liter-turbo die deze straatversie aandrijft.

De Abarth F595 is dan ook zeer trots op zijn racegenen die hij graag toont. Bijvoorbeeld met de verticaal gestapelde dubbele uitlaatpijpen van de Record Monza Sovrapposto uitlaatlijn die een heerlijke stoere sportieve sound produceert. In de F595 levert de 1.4 T-Jet voorzien van een Garrett-turbolader 165 pk en 230 Nm koppel. Daarmee sprint deze stadsracer in 7,3 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt hij een topsnelheid van 215 km/u. En de sequentiële versnellingsbak kan je net als in de F4-racewagen bedienen met peddels aan het stuur.

Deze fraaie en exclusieve Abarth F595 is ook in België te koop en verandert van eigenaar voor 24.390 euro.

Dubbele gestapelde uitlaten onderstrepen de sportieve ambities © GF

