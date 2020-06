Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werden bij VW beslissende veranderingen doorgevoerd. Het merk maakte daarover een interessante documentaire uit over deze moeilijke, maar vooral spannende periode.

In juni 1945 nam de Britse militaire regering de controle over Volkswagenwerk GmbH over. Een sleutelfiguur in dit verhaal is majoor Ivan Hirst, 28 jaar, die de wapenfabriek transformeert tot een civiele autofabriek. Op die manier effenen de Britten het pad voor het latere wereldwijde succes van de Kever en leggen ze de basis voor de huidige Volkswagen Groep.

Volkswagen Heritage grijpt deze 75ste verjaardag aan om de 30 minuten durende documentaire te draaien en te publiceren op YouTube: "My brief was very simple". Gespreid over 5 afleveringen beleef je deze beslissende fase in de geschiedenis van Volkswagen. In één van zijn laatste interviews vertelt Ivan Hirst het verhaal van het toenmalige leven van het bedrijf in Wolfsburg. Het is ook een kans om sterke en vooral spannende beelden uit die tijd te ontdekken of te herontdekken. Dit is een interessante en historisch belangrijke reportage die ook voor niet-autoliefhebbers interessant kan zijn.(Belga)

