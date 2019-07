Havenstad Bristol wordt van 8 tot 11 augustus de place to be voor Mini-adepten. Dit jaar vindt de grote officiële meeting (IMM) naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het merk plaats in Bristol. Bezoekers komen vaak van erg ver met hun Mini.

Op de festivalsite in de buurt van Easter Comptin worden liefhebbers uit de ganse wereld verwacht. De meesten onder hen komen naar de meeting aan het stuur van hun eigen Mini, ongeacht of het een klassiek exemplaar is of een recente (vanaf 2000).

Eén van die roadtrips is een konvooi van liefhebbers die samen vanuit Athene naar Bristol zullen rijden. In dat konvooi zit een Mini cabrio en een Mini Cooper van de eerste generatie Mini van na 2000. Voor de gelegenheid werden beide voertuigen speciaal versierd door de streetart artiest Cheba, die in Bristol woont en een waar lappendeken van felle kleuren heeft bedacht.

De keuze om vanuit de Griekse hoofdstad naar Bristol te rijden is niet toevallig. Het is niet alleen een uitdaging op vlak van afstand, maar het is eveneens een eerbetoon aan de maker van de eerste Mini, Alec Issigonis, want deze auto-ontwerper had Griekse, Britse en Duitse roots. Het konvooi zal via Sofia, Belgrado, Bratislava, Wenen, Praag, Dresden en Rotterdam in totaal tien Europese landen doorkruisen naar de eindbestemming Bristol.

Het hoogtepunt van het festival anno 2019 wordt het grote verjaardagsfeest op zondag 11 augustus 2019. Live muziek, feestelijke sfeer, recreatieve wedstrijden en vrijetijdsactiviteiten voor het hele gezin staan op het programma van deze internationale Mini meeting van 2019. De twee voertuigen die deelnemen aan de roadtrip Athene-Bristol zijn er uiteraard te bezichtigen.(Belga)