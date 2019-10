Sinds 1959 voert Mercedes-Benz systematisch crashtests uit en werden inmiddels ruim 14.000 auto's getest. Naast auto's, test de constructeur ook de crashbestendigheid uit van bestelbussen en vrachtwagens.

Zestig jaar geleden voerde Mercedes-Benz zijn eerste crash-test uit op 10 september 1959. Een testauto reed toen recht op een obstakel in. Dit luidde een nieuw tijdperk in voor veiligheidsonderzoek, want vanaf dat moment kon het gedrag van auto's en inzittenden tijdens een botsing nauwkeuriger bestudeerd worden met testauto's en crashtestdummy's.

Tegenwoordig voert het Technology Centre for Vehicle Safety (TFS) in Sindelfingen per jaar ongeveer 900 botsproeven en 1700 'sledetests' uit. Daarmee wordt een testobject (auto of testconstructie) bevestigd op de testslede en onderworpen aan de krachten die vrijkomen bij een echte botsing. Mercedes-Benz zet steeds nieuwe standaarden voor crahstest-procedures en -faciliteiten die overgenomen worden door de hele autosector, waardoor de verkeersveiligheid verbeterd wordt voor alle weggebruikers.

"Als pionier op het gebied van veiligheid, heeft Mercedes-Benz een grote bijdrage geleverd aan het wereldwijd invoeren van crashtests in de autosector," aldus Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler AG, verantwoordelijk voor Group Research en Mercedes-Benz Cars Development, "Ze blijven onmisbaar, zelfs in het tijdperk van computersimulaties, en zorgen voor de hoge mate van bescherming die onze auto's bieden voor inzittenden en andere weggebruikers."(Belga)