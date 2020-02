In 1970 zorgde Opel voor een revolutie in het midsize gamma, want de Ascona werd het archetype van de sportieve tweedeurs berline, al was hij ook als vierdeurs en zelfs als break beschikbaar. De Manta was een elegante coupé die symbool stond voor de betaalbare droomwagen voor jonge sportieve bestuurders.

Zowel de Manta als de Ascona hebben ook de oversteek van de Atlantische Oceaan gemaakt, net zoals de GT dat deed. Het lukte hen ook en daar waren weinig Opel-modellen ooit in geslaagd. De Ascona kon niet enkel liefhebbers vinden bij bestuurders, maar ook in de autosport verzamelde het model een mooi palmares. Walter en zijn copiloot Jochen Berger wonnen het Europees Rally Kampioenschap in 1974 en 1975. In 1982 wonnen ze het Wereldkampioenschap Rally met de Ascona 400. Tot maart 1975 werden in totaal 691.438 Ascona's A gebouwd en in diezelfde periode rolden 498.553 exemplaren van de Manta A van de montageband. Het onderstel, de ophanging en de motoren werden gedeeld met de Ascona maar de Manta werd gelanceerd met een nieuwe 1.6 motor van 68 pk, of zelfs 80 pk in de S-versie. De krachtigste motor van de Manta was de 1.9 S, een 90 pk sterke viercilinder die bij de Opel Rekord werd geleend.

In 1972 werd het Manta-gamma aangevuld met een 60 pk sterke 1.2 motor. In 1974 zou ook de vermaarde Manta GT/E op de markt verschijnen. Deze GT/E werd aangedreven door een 1,9-liter motor die werd opgevoerd tot 105 pk (met Bosch inspuiting). Vandaag zijn dit erg gezochte verzamelobjecten waarvan de huidige waarde een stuk hoger ligt dan wat hij destijds kostte. (Belga)

Zowel de Manta als de Ascona hebben ook de oversteek van de Atlantische Oceaan gemaakt, net zoals de GT dat deed. Het lukte hen ook en daar waren weinig Opel-modellen ooit in geslaagd. De Ascona kon niet enkel liefhebbers vinden bij bestuurders, maar ook in de autosport verzamelde het model een mooi palmares. Walter en zijn copiloot Jochen Berger wonnen het Europees Rally Kampioenschap in 1974 en 1975. In 1982 wonnen ze het Wereldkampioenschap Rally met de Ascona 400. Tot maart 1975 werden in totaal 691.438 Ascona's A gebouwd en in diezelfde periode rolden 498.553 exemplaren van de Manta A van de montageband. Het onderstel, de ophanging en de motoren werden gedeeld met de Ascona maar de Manta werd gelanceerd met een nieuwe 1.6 motor van 68 pk, of zelfs 80 pk in de S-versie. De krachtigste motor van de Manta was de 1.9 S, een 90 pk sterke viercilinder die bij de Opel Rekord werd geleend.In 1972 werd het Manta-gamma aangevuld met een 60 pk sterke 1.2 motor. In 1974 zou ook de vermaarde Manta GT/E op de markt verschijnen. Deze GT/E werd aangedreven door een 1,9-liter motor die werd opgevoerd tot 105 pk (met Bosch inspuiting). Vandaag zijn dit erg gezochte verzamelobjecten waarvan de huidige waarde een stuk hoger ligt dan wat hij destijds kostte. (Belga)