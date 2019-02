30 jaar Techno-Classica 2019, 30 jaar passie

Van 10 tot 14 april 2019 viert de organisator S.I.H.A. het 30-jarige jubileum van de Techno-Classica in Essen, Duitsland, één van de belangrijkste afspraken wereldwijd op vlak van klassieke auto's. De Techno-Classica werd voor het eerst georganiseerd in februari 1989 en bleef op alle niveaus gestaag groeien en zowel kwaliteit van de aangeboden voertuigen als de betrokkenheid van fabrikanten en grote spelers in de restauratiebranche werd jaar na jaar beter.

Ook de bezoekers toonden zich loyaal, want het aantal kijklustigen bleef stijgen met meer dan 180.000 bezoekers in 2018. Op elke hoek van de 110.000 m2 grote beurs is wel iets te zien dankzij de 2.700 oldtimers uit alle hoeken van de wereld die dit jaar te koop worden aangeboden door ruim 1.250 exposanten (voertuigen, onderdelen, accessoires, miniaturen).

Een twintigtal constructeurs zullen er een stand hebben met enkele van de meest emblematische modellen uit hun geschiedenis. Dit jaar wordt een stuk van de beurs gereserveerd voor een thematentoonstelling over de 'Legendarische auto's uit de Tour de France', een wedstrijd die tussen 1899 en 1986 werd georganiseerd.(Belga)