Het bekende veilinghuis Bonhams organiseert op zondag 29 september in Zwitserland een exclusieve veiling van een verzameling van 25 hypercars, supercars en luxewagens.

Deze verzameling geeft een mooi overzicht van wat de meest prestigieuze automerken de voorbije jaren op de markt brachten. Van superkrachtige bolides over uiterst luxueuze limousines tot zeer zeldzame wagens waarvan slechts enkele exemplaren werden geproduceerd. In dit lot van 25 wagens zitten dan ook enkele echte pareltjes, zoals een Lamborghini Veneno, een Ferrari LaFerrari, een McLaren P1, een Koenigsegg One, een Aston Martin One 77 of een Bugatti Veyron. Het persbericht vermeldt laconiek dat deze verzameling te koop wordt aangeboden door "l'Etat de Genève" (wellicht gaat het om wagens die door de overheid in beslag genomen werden) en dat er geen prijslimiet werd ingesteld. Dit betekent dat een auto steeds aan een bieder wordt toegewezen en dat er dus misschien wel echte koopjes te doen zijn.

Kenners schatten dat deze vloot makkelijk 12 miljoen euro moet opbrengen. Dat lijkt best haalbaar als je weet dat de marktwaarde van de Lamborghini Veneno alleen al op 4 miljoen euro geschat wordt. Voor de eigenlijke veiling zijn er twee kijkdagen voorzien op vrijdag 27 en zaterdag 28 september in het exclusieve kader van de Golf & Country Club van Bonmont. Een niet te missen afspraak voor liefhebbers van exclusieve en snelle hypercars.(Belga)