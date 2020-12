Bij de constructeur uit Mlada Boleslav zullen in 2021 heel wat champagnekurken knallen, want er zullen maar liefst drie belangrijke verjaardagen worden gevierd.

Om te beginnen viert Skoda zijn gouden huwelijksverjaardag met Volkswagen op 16 april. Precies 30 jaar geleden kwam het merk in de nasleep van de val van de Berlijnse Muur onder Duits bewind. Op dat ogenblik produceerde ?KODA jaarlijks bijna 200.000 voertuigen in Mladá Boleslav, maar het had slechts één model in het gamma. Het bedrijf runde drie productiesites in wat toen nog Tsjecho-Slowakije werd genoemd. Ondertussen is Skoda uitgegroeid van regionaal marktleider tot een wereldspeler. Vandaag heeft de autofabrikant tien modellen in zijn portfolio en is het - met succes - aanwezig op meer dan 100 markten wereldwijd. In 2021 zal eveneens de verjaardag van enkele iconische modellen, zoals de 75ste verjaardag van de 1101/1102 Tudor (groen op de foto), die erg belangrijk was voor de ontwikkeling van het merk. Er wordt ook de 55ste verjaardag gevierd van de Trekka (geel op de foto), die in Nieuw-Zeeland werd gebouwd. Het was in zekere zin een voorouder van de huidige generatie SUV's. In 2021 bestaat ook de moderne Octavia een kwart eeuw. Het is één van de belangrijkste modellen sinds het VW-tijdperk. Tot slot mag de Superb 20 kaarsjes uitblazen in 2021. Beide modellen zullen volgend jaar ook technisch evolueren met de komst van een hybride (iV) versie, die Belgische bedrijven inmiddels massaal bestellen om aan de nieuwe ecologische normen te voldoen en bovendien van de fiscale voordelen te kunnen genieten. (Belga)

