Annelies Moons

is presentator op Radio 1. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 22 minuten en 32 seconden nodig.



Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Deze zomer hebben mijn man en ik voor het eerst een maand samen vrijaf genomen. Vroeger was dat – zelfs voor onze huwelijksreis – altijd maar acht dagen.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Niet. Tenzij per ongeluk op de radio, of als iemand me heel belangrijk nieuws doorstuurt.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Voor onze huwelijksreis zaten we op een exotische plek, waar we watermeloen kregen op de kamer. ‘On va manger pastèque’, zei mijn man. Ik dacht dat het een flauw woordmopje was: geen steak. Grappig moment.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Onze voorbije vakantie was de mooiste ooit. Alleen waren we op een bepaald moment een beetje in rouw, omdat onze vakanties van vroeger – veel lezen, rustig eten, koffietjes drinken –voorlopig niet meer terugkomen, met een kindje erbij.

Welke boeken nam u dit jaar mee?

Het ontroerendste dat ik deze vakantie las, was Sweep, een jeugdboek van Jonathan Auxier over een meisje dat als schoorsteenveger werkt en een monster ontmoet.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Gazpacho, gepimpt met feta, komkommer en zelfgebakken granola. En camembert in de oven, voor ’s avonds laat.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Ik denk het niet. Maar omdat ik me niet graag een toerist voel, reis ik vooral naar minder populaire plekken. Je zult me dus niet gauw uit de bol zien gaan in een discotheek op Ibiza.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Helaas wel. Als veertienjarig meisje was ik in een all-in resort, waar ik ging paardrijden. Op een dag was ik alleen op pad met de begeleider, die enkele jaren ouder was. Hij heeft me gekust. Nu besef ik pas dat ik dat toen niet wilde.

Overweegt u in de zomer wel eens uw leven helemaal om te gooien?

Nee, deze vakantie hebben we vooral tegen elkaar gezegd hoe superblij we zijn met ons huidige leven.

Bent u ooit alleen op vakantie geweest?

Al een paar keer naar het vakantiehuisje van mijn vader in Zuid-Spanje. En ook eens naar Polen, om er paard te rijden.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Steeds minder.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Vroeger struinde ik de grote festivals af, maar dat overprikkelde me enorm. Deze zomer ben ik alleen naar Stromae gaan kijken op Werchter Boutique, en mocht ik naar goede gewoonte presenteren op Midzomer in Leuven.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar?

Niet gelukkiger, wel rustiger. Ik draag een Fitbit en op dag één van mijn vakantie zakte mijn hartslag meteen spectaculair.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

93 procent van de tijd mijn kindje op mijn heup dragen.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit deed?

Gebraden kip verkopen op de markt. Wegens de penetrante geur en het ‘twee billetjes en twee borstjes’-seksisme.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

De ovenschotel in de vorm van een kip die ik deze zomer bij Intermarché kocht voor 1 euro.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Ergens waar je niemand anders ziet.

En in het buitenland?

We hebben het geluk gehad dat we twee jaar geleden een huis konden kopen in Noord-Frankrijk. Daar zaten we de hele maand juli. Heerlijk dichtbij, zodat veel vrienden konden langskomen.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Ergens in Scandinavië, midden in de wildernis.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Allemaal. Hopelijk kijken ze, weg van hun eigen stadspark, eens goed naar de natuur en krijgen ze meer zin om die te redden.