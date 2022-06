Ambitieus technologieproject moet Vlaanderen boost geven

De Vlaamse regering plant een grootschalig project rond technologie en innovatie. Vlaams minister-president Jan Jambon spreekt van een ‘wervend en gemeenschapsvormend project’ dat bij de Vlaming ‘het geloof in eigen kunnen en in de toekomst’ moet aanwakkeren. De regering haalt de mosterd uit het eigen verleden, meer bepaald bij de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen (DIRV) uit de jaren ’80. Toen werd ook Flanders Technology International (FTI) opgericht, een naam die voor het nieuwe project lichtjes vervelt naar Flanders Technology and Innovation. Meer details volgen in september.

De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de inflatie, de klimaatuitdagingen,… Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon weegt die achtergrond op de Vlaming. ‘Veel mensen zijn verzuurd en zijn hun geloof in de toekomst kwijt’, aldus Jambon. Hij wil daarom met zijn volledige regeringsploeg opnieuw wat ‘vooruitgangsgeloof’ in de samenleving blazen. Hij rekent daarvoor op een ‘wervend project’ rond technologie en innovatie.

Jambon loopt al langer met het plan rond. Het stond al in het regeerakkoord en er werd ook naar verwezen in de laatste Septemberverklaring. ‘Maar corona heeft het plan wat naar de achtergrond geduw’, zegt Jambon. Nu lijkt de tijd rijp om het plan van onder het stof te halen. Jambon maakt er geen geheim van dat hij zijn inspiratie gehaald heft bij de Derde Industriële Revolutie in Vlaanderen (DIRV), een groot programma rond technologische vernieuwing dat in 1982 werd gelanceerd door toenmalig minister-president Gaston Geens.

Uit dat project is toen onder meer het Leuvense Imec voortgekomen, een onderzoekscentrum dat nu wereldfaam geniet. Ook de technologiebeurs Flanders Technology International (FTI) werd toen opgericht. Bedoeling is om dat initiatief nieuw leven in te blazen, maar dan met de licht gewijzigde naam Flanders Technology and Innovation. ‘Want technologie is eigenlijk altijd internationaal en innovatie is de sleutel’, legt Jambon uit.

Meer details volgens na de zomer in de Septemberverklaring. Bedoeling is om dit najaar te starten en om alle betrokkenen rond de tafel te brengen. In 2024 volgen er grote beurzen op vijf plaatsen met mogelijk ook nog een afsluitende ‘hoogmis’. Er is een startbudget van 13 miljoen euro voorzien. Volgens Jambon heeft het project niet alleen de bedoeling om Vlaanderen ‘in het koppeloton’ van de technoligische vernieuwing te houden, maar ook om het ‘gebrek aan geloof in eigen kunnen’ om te buigen via technologie en innovatie.