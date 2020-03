Leveringen aan huis via bijvoorbeeld Deliveroo en afhalen ter plaatse blijft mogelijk voor restaurants en frituren. 'Maar ga niet met twintig in een kleine frituur wachten op uw bestelling', verduidelijkt het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

De federale regering kondigde donderdagavond drastische maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Cafés en restaurants moeten vanaf 12 uur 's nachts onherroepelijk dicht voor het publiek tot en met 3 april. Een zware klap voor de horecasector.

Maar hoe zit het met afhaal- en leveringsopties? Kunnen restaurants en frituren de keuken openhouden om vervolgens het voedsel thuis te laten leveren? 'We gaan de bevolking niet uithongeren. Enkel waar mensen bij elkaar in een gesloten ruimte zitten om te eten mag het niet', zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vrijdagvoormiddag aan de Ochtend op Radio 1. 'Er mag wel eten afgehaald worden en aan huis leveringen blijven toegestaan', aldus De Block.

Wie dus beroep wil doen op Deliveroo, Uber Eats of andere leverdiensten, kan dat de komende drie weken tot nader order probleemloos blijven doen. Ook ter plaatse een maaltijd afhalen blijft mogelijk.

Een tijdsslot kan het aantal wachtende mensen doorheen de tijd verspreiden. Een andere optie is om met bestelnummers te werken zoals in de eindejaarsperiode. Lieselot Van Mol, Horeca Vlaanderen

Mattijs Hermans, oprichter van Hawaiian Poké Bowl, houdt zijn restaurants vanaf zaterdag open voor afhaalopties en thuisleveringen. 'We blijven werken met platformen zoals Deliveroo, TakeAway en Uber Eats. Wel vrezen we dat die te weinig riders (de fietsers, nvdr.) zullen hebben voor alle restaurants. Afhalen blijft de beste optie voor de klanten', aldus Hermans.

Moeten mensen dan buiten blijven wachten op hun eten? 'Nee', klinkt het op het kabinet-De Block. Het risico bestaat natuurlijk dat er plots twintig mensen in een kleine frituur aanschuiven voor een friet met mayonaise, een boulet en een bamischijf. 'Daarover zullen we geen specifieke richtlijnen voorzien. Maar we kunnen het niet genoeg herhalen: gebruik vooral uw gezond verstand. Ga niet met twintig opeengepakt in een kleine frituur op uw eten wachten. We moeten zoveel mogelijk clustervorming vermijden. Blijf desnoods buiten staan om dat te voorkomen', klinkt het.

'Waar mogelijk kunnen ook restaurants en frituren daarbij helpen', vult Lieselot van Mol van Horeca Vlaanderen aan. 'Een tijdsslot kan het aantal wachtende mensen doorheen de tijd verspreiden. Een andere optie is om met bestelnummers te werken zoals in de eindejaarsperiode. Ook dat kan groepsvorming vermijden.'

'Dit is natuurlijk een moeilijke tijd voor onze ondernemers', benadrukt Van Mol. 'We doen momenteel al het mogelijke en overleggen met alle actoren - waaronder de Vlaamse regering en het lokale niveau - om bijkomende maatregelen te nemen.'

