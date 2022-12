Vlaams Parlement keurt begroting 2023 goed

Het Vlaams Parlement heeft in de nacht van woensdag op donderdag het licht op groen gezet voor de begroting 2023. De stemming verliep meerderheid (N-VA, CD&V, Open VLD) tegen oppositie (Vlaams Belang, Groen, Vooruit, PVDA).

Na een marathondebat dat woensdagochtend om negen uur ’s ochtends werd gestart, heeft het Vlaamse halfrond rond kwart na één donderdagnacht de begroting voor volgend jaar goedgekeurd. De regering-Jambon kijkt volgend jaar nog aan tegen een tekort van ruim 1,9 miljard euro, maar heeft wel een parcours uitgestippeld om tegen 2027 uit te komen op een structureel evenwicht. De oppositie nam de begroting op de korrel. Terwijl Vlaams Belang de regering-Jambon “uitgavendrift” verwijt, vindt Groen dat de regering bespaart “met een kettingzaag”. Voor Vooruit oogt het bilan na negen jaar beleid van N-VA, Open VLD en CD&V “bedroevend”.

En ook bij PVDA was er kritiek: “De begroting gaat misschien naar een evenwicht, maar de samenleving zit in het rood”, klonk het. Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele counterde de kritiek en stelde dat de Vlaamse begroting structureel gezond is. Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon is zo’n “gezonde begroting” ook nodig om “in crisistijden wat dieper in de zakken te kunnen tasten”.