Wonen op 25 vierkante meter

‘Mijn slaapkamer is even groot als de kleerkast van een vriendin. Maar dat vinden we net bevrijdend.’ Nu de huizenprijzen door het dak gaan en de energiefacturen onbetaalbaar worden, winnen tiny houses aan populariteit.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Jarne Debue (32) en Jorinde Schoonbaert (24) wonen in een omgebouwde woonwagen

‘Onze “Walvis” stond vroeger op de kermis, maar is helemaal gestript en eigenhandig weer opgebouwd, grotendeels tijdens de lockdowns. Zowat alles is uit recuperatiematerialen in elkaar gepuzzeld. Een heerlijke creatieve uitdaging. Er is nog werk aan: in elk hoekje kan wel iets verbeterd of hersteld worden. Maar dat is net de charme van de woonwagen.

‘Onlangs was er een vriendin op bezoek die haar ogen niet kon geloven: haar kleerkast is even groot als onze slaapkamer. (lacht) Maar zelf vinden we het net bevrijdend om minimalistisch te leven. Hier kunnen we op een veel natuurlijker tempo wonen en ontsnappen aan de ratrace van de maatschappij. Rond onze tiny house ligt een voedselbos en komt een moestuin. We dromen ervan om op een dag helemaal zelfvoorzienend te zijn.

‘Het enige nadeel is dat we altijd erg dicht bij elkaar zijn. Terwijl we ook behoefte hebben aan ruimte voor onszelf, om muziek te maken of te schilderen bijvoorbeeld. Daarom hebben we nu een kleine werfkeet gekocht en naast onze tiny house gezet, zo hebben we wat extra ademruimte.’

Sieglinde Heymans (33) speelt piano in een tiny house

‘Ik wil zo ecologisch mogelijk leven. Ik houd alleen de spullen bij die echt belangrijk voor mij zijn. Dat zijn vooral instrumenten: een harp, een viool, een gitaar en natuurlijk mijn piano. Daar is mijn tiny house rond gebouwd. Een grote sofa heb ik niet, maar wel de luxe om op elk moment van de dag en nacht te kunnen zingen én muziek te kunnen spelen, zonder buren lastig te vallen. Ik ben een nachtwezen: soms krijg ik om twee uur ’s nachts inspiratie. Dat ritme wil ik kunnen volgen, zonder enige beperking. En nee, claustrofobisch voel ik me nooit: dankzij de grote ramen en enkele slimme ingrepen voelt het hier zelfs ruim aan.

‘Door te ontspullen komt er veel tijd en ruimte vrij. Bovendien is een tiny house veel goedkoper dan een “normaal” huis en betaal ik aan elektriciteit – mijn enige energiebron – maar een kleine dertig euro per maand.

‘Het enige wat soms knaagt is de onzekerheid of ik hier wel kan blijven. Er is een zeer beperkt wettelijk kader voor tiny houses. Er wordt in Vlaanderen vaak over gestruikeld. Maar ik ben hoopvol: het lijkt alsof we op een kantelpunt staan.’