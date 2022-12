Wim Willaert

is acteur, muzikant en schrijver. Hij schitterde dit jaar in Nonkels en zopas verscheen zijn boek Over wolken.



Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Nieuwe feiten op Radio 1 en Man bijt hond op Eén maken me altijd vrolijk. Mensen die elkaar helpen. En de onnozelheid van de mens.

En wat maakte u boos?

Al het andere nieuws.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2021 hebt u gerealiseerd?

Ik neem me al een jaar of veertig hetzelfde voor: geen goede voornemens maken. En dat lukt elke keer. Ooit had ik me voorgenomen om te stoppen met roken. Maar op 1 januari kreeg mijn auto panne en heb ik meteen een sigaret opgestoken.

Wat was uw grootste ontdekking van 2022?

Dat ik kan schrijven. Ik ben gezegend met veel talenten, waarop ik al mijn hele leven kan teren. Maar door covid zat ik thuis en heb ik voor het eerst iets helemaal alleen gemaakt.

Wat was het beste boek van 2022? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Mijn eigen boek, Over wolken. Of het het beste boek is, weet ik niet, maar ik hoop dat het een gesprek opent. Over hoe alle creativiteit van kleine kinderen verdwenen is wanneer ze volwassen zijn. De film Triangle of Sadness van Ruben Östlund: hij zet rijke mensen te kakken en toont hoe arm ze vaak zijn. Qua series zijn we in dit land enorm verwend: Roomies, Chantal, Nonkels en nu ook Geldwolven. En als beste artiest kies ik Arno, die dit jaar helaas is gestorven. Hij was een poseur, een pipo, maar zo’n schone mens en wat een artiest.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2022?

Mosselkroketten, van bij Mosselcentrale in Nieuwpoort.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

Frans-Guyana, waar ik mocht gaan draaien. Het regende er constant, maar wat een land. Het bestaat uit een smalle kuststrook en verder niets dan jungle.

Wie is voor u de persoon van 2022?

Ik heb ooit een maand gedraaid in Kiev en daar leerde ik Vika kennen, een Oekraïense vrouw die ik nog steeds volg via sociale media. Ze weigert te vertrekken en post elke dag zotte dingen. De Oekraïners zijn zo sterk en koppig, ik geloof echt dat ze deze oorlog zullen winnen.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Ik haat kerstavond. Dat komt door mijn jeugd, toen was dat feest van ‘vrede op aarde’ een bron van stress en ruzie.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Geen enkel, maar ik sta er steeds kritischer tegenover. Die algoritmes houden ons dom. Voor muziekfans heb ik een tip: Radiooooo, een wereldwijde community zonder algoritme.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ja, al word ik ook hier boos van dat algoritme. Ik zal zelf wel bepalen welke film ik wil zien.

Wat was de strafste sportprestatie van 2022?

Ik ben totaal geen sportieve mens, maar het vrouwenvoetbal vind ik prachtig. Als de Red Flames spelen, is dat tenminste nog voetbal. In de eerste klasse bij de mannen staan er 22 miljonairs op een veld met zwaar verzekerde kuiten.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ik ben geen klimaatscepticus. Maar zolang men ons probeert te overtuigen door te gokken wat er gaat gebeuren, komt het niet goed.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Alle Belgen: Vlamingen, Walen, Brusselaars en iedereen die hier ooit arriveerde.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2023?

Muziek. Dansen. Geluk. En vooral: wat meer respect. Voor vrouwen, voor kinderen, voor elke mens.